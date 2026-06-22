Alanya Merkez'de dün gece yaşanan trafik kazası çevrede büyük panik yarattı. Edinilen bilgilere göre, Alanya Anıtı önündeki yaya geçidinden akülü tekerlekli sandalyesiyle karşıya geçmeye çalışan engelli bir vatandaşa seyir halindeki motosiklet çarptı.

Çarpmanın etkisiyle engelli vatandaş ve kullandığı akülü tekerlekli sandalye metrelerce savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar ve bölgedeki esnaf hemen yaralının yardımına koştu.

KAZA SONRASI EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlileri yaralı vatandaşa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Olay yerine gelen ekipler yolu dubalarla çevreleyerek güvenlik çemberi oluşturdu. Kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Görgü tanıklarının ifadeleri ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarının da incelemeye alınacağı öğrenildi. Yaralı vatandaşın sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.