Corendon Alanyaspor'da bir dönem resmen sona erdi. Kulüp tarihinin en önemli isimlerinden biri haline gelen Efecan Karaca, 13 yıl boyunca formasını giydiği turuncu-yeşilli ekiple yollarını ayırdığını duyurdu.

36 yaşındaki deneyimli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Alanyaspor taraftarlarına ve camiaya veda etti. Uzun yıllar takım kaptanlığı görevini de üstlenen Efecan'ın ayrılığı, Alanya futbol kamuoyunda duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

"HOŞÇA KAL ALANYASPOR" MESAJIYLA VEDA ETTİ

Efecan Karaca, yaptığı paylaşımda futbola olan tutkusunun devam ettiğini belirterek yeni hedeflere hazır olduğunu ifade etti.

Deneyimli futbolcu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bu bir veda olsa da futbola olan aşkım, heyecanım ve inancım ilk günkü gibi devam ediyor. Kendimi hâlâ sahada, rekabetin içinde ve yeni hedeflerin peşinde görüyorum. Kariyerimin yeni bölümüne, yeni hedefler ve yeni heyecanlarla adım atmaya hazırım. Hoşça kal Alanyaspor..."

ALANYASPOR TARİHİNE ADINI ALTIN HARFLERLE YAZDIRDI

2012 yılında Alanyaspor'a transfer olan Efecan Karaca, kulübün Süper Lig'e yükseliş sürecinde önemli rol oynadı. Takımın en istikrarlı oyuncularından biri olan deneyimli isim, yıllar boyunca performansı ve liderliğiyle dikkat çekti.

13 sezonda 434 resmi maça çıkan Efecan Karaca, bu süreçte 38 gol ve 67 asist üreterek toplamda 105 gole doğrudan katkı sağladı.

Başarılı futbolcu, Alanyaspor tarihinin en fazla forma giyen oyuncuları arasında zirvede yer alıyor.

TARAFTARLARA VE KULÜP YÖNETİMİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Efecan Karaca, veda mesajında Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na, eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'na, takım arkadaşlarına, teknik ekiplere ve taraftarlara teşekkür etti.

Yıllar boyunca Alanya ile güçlü bir bağ kuran deneyimli futbolcu, hem saha içindeki performansı hem de takım kaptanı olarak üstlendiği sorumluluklarla kulüp tarihinin sembol isimlerinden biri haline geldi.

ALANYASPOR'DA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Efecan Karaca'nın ayrılığıyla birlikte Alanyaspor'da yeni bir dönemin kapıları aralanıyor. Yeni sezon öncesinde kadro yapılanmasını sürdüren turuncu-yeşilli ekipte, kaptanlık görevini üstlenecek isim ve transfer çalışmaları önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Alanya futbol tarihine damga vuran isimlerden biri olan Efecan Karaca'nın kariyerine hangi takımda devam edeceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.