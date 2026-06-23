Gayrimenkul alım satım süreçlerinde tarafların mağduriyetini önlemek amacıyla hazırlanan yeni yasal düzenleme 1 Temmuz 2026 tarihinde yürürlüğe giriyor. Ticaret Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirilen sistem, elden nakit alışverişi ve doğrudan hesaba para transferi dönemini tamamen kapatıyor.

Bakanlık açıklamasına göre, başlangıçta 1 Mayıs için planlanan ancak teknik entegrasyonların kusursuz işlemesi adına ertelenen sistem artık zorunlu hale geliyor. Yeni işleyişte alıcılar, anlaştıkları satış bedelini satıcının kişisel hesabına değil, aracı finans kuruluşlarının oluşturduğu güvenli havuz hesabına yatıracak. Tapu dairesindeki resmi tescil işlemleri tamamlanana kadar bu meblağ bloke altında tutulacak.

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Resmi imzaların atılması ve devir işleminin onaylanmasıyla birlikte, havuzda bekleyen tutar saniyeler içinde satıcının hesabına aktarılacak. Herhangi bir anlaşmazlık çıkması veya satıştan vazgeçilmesi durumunda ise bloke anında kaldırılarak para alıcıya iade edilecek. İşlem başına tahsil edilecek hizmet bedelinin ayrıntıları uygulamanın başlayacağı gün kamuoyuna duyurulacak.

YENİ DÖNEMDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Uygulamanın zorunlu hale gelmesiyle birlikte vatandaşların tapu müdürlüğüne gitmeden önce çalışacakları bankanın Güvenli Ödeme Sistemi entegrasyonunu kontrol etmesi gerekecek. İşlem günü zaman kaybı yaşamamak adına, hesap transfer limitlerinin önceden güncellenmesi ve yetkili kurumlar üzerinden başvuru sürecinin önceden başlatılması pratik bir zorunluluk haline geliyor.

Yetkililer, bu sistem sayesinde nakit taşıma zorunluluğundan doğan gasp, hırsızlık veya sahte para gibi fiziksel risklerin biteceğini bildirdi. Aynı zamanda gayrimenkul ticaretindeki para hareketleri bankacılık sistemi üzerinden izlenebilir hale geleceği için, taraflar arasındaki güven sorununun çözülmesi ve sektördeki vergi kayıplarının önüne geçilmesi hedefleniyor.