Antalya Mini Voleybol Şampiyonası’nda mücadele eden MASK Spor Kulübü Mini Kız Takımı, grup aşamasını namağlup lider tamamladı. Eleme turunda ilk olarak Muratpaşa Belediyespor ile karşılaşan ekip, rakibini 2-0 mağlup ederek yoluna devam etti.

Bir sonraki turda Antalya 1907 karşısına çıkan MASK Spor, etkili oyununu sürdürdü. Sahadan 2-0 galip ayrılan Alanya temsilcisi çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde güçlü rakiplerinden Alanya Belediyespor ile karşılaşan sarı-siyahlılar, çekişmeli geçen mücadeleyi 2-1 kazanarak son dört takım arasına kaldı.

Yarı finalde ise bir başka Alanya ekibi ERSE Spor Kulübü ile karşılaşan MASK Spor, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı ve adını finale yazdırdı.

Sezon boyunca gösterdiği istikrarlı performans, takım disiplini ve mücadele gücüyle öne çıkan Mini Kız Takımı, elde ettiği sonuçlarla Alanya spor camiasının takdirini topladı.

Kulüp yetkilileri, sporcuların gösterdiği özveri ve çalışmanın bu başarıda önemli pay sahibi olduğunu belirterek, takıma destek veren ailelere ve voleybolseverlere teşekkür etti.

Final maçına hazırlıklarını sürdüren MASK Spor Kulübü Mini Kız Voleybol Takımı, Antalya şampiyonluğu hedefiyle çalışmalarına devam ediyor. Alanya temsilcisi, final karşılaşmasında da başarılı performansını sürdürerek kupayı kente getirmeyi amaçlıyor.