GECE boyunca Sunpark Hotels Collection'ın tüm yönetim ekibi davetlileri karşıladı. Yönetim Kurulu Üyeleri Özlem Gücüoğlu, Mithat Gücüoğlu ve Hamit Gücüoğlu ile Genel Koordinatör Ekrem Curnal öncülüğündeki yönetim kadrosu, çalışanlarla birlikte 40 yıllık başarıyı kutladı. Konuşmalarda, şirketin bugünlere ulaşmasında çalışanların özverisi, misafirlerin güveni ve yıllar içinde oluşan güçlü kurum kültürünün en büyük paya sahip olduğu vurgulandı. Kutlamanın en anlamlı anlarından biri ise Sadakat Ödülleri Töreni oldu. Şirket bünyesinde 15 ve 20 yılını tamamlayan çalışma arkadaşları plaketle onurlandırılırken, 27 yıldır Sunpark Hotels Collection ailesinin bir parçası olan Genel Koordinatör Ekrem Curnal da kuruma sunduğu katkılar nedeniyle özel olarak ödüllendirildi.

YARIM ASRA DOĞRU

1987 yılında 80 yatak kapasiteli Yunus Gücü Otel ile başlayan yolculuk, bugün ananea Kleopatra Beach ve Calimera Sunpark Alanya gibi uluslararası markaları bünyesinde barındıran güçlü bir turizm grubuna dönüştü. Sunpark Hotels Collection, geçmişte Sunprime, Cook's Club, Smartline ve SunConnect markalarının işletmeciliğini de üstlenerek sektörde önemli bir deneyim kazandı.

TEMEL DEĞERLERİNİ KORUDU

"Happy Memories" anlayışıyla hareket eden Sunpark Hotels Collection, 40 yıldır misafirlerine unutulmaz anılar yaşatıyor. Tutkulu ekip ruhu, doğaya duyarlılık, güvenilirlik, kalite, yenilikçilik, bireye saygı, fedakârlık, şeffaflık ve sorumluluk anlayışı ise şirketin bugün de yolunu aydınlatan temel değerleri olmaya devam ediyor. Geride kalan 40 yılda 1 milyonun üzerinde mutlu hatıraya ev sahipliği yapan ve 20 binin üzerinde kişiye istihdam sağlayan Sunpark Hotels Collection, Türk turizmine değer katmaya ve yeni başarı hikâyeleri yazmaya kararlılıkla devam ediyor.

Kaynak: Sunpark Hotels Collection / Bülten