ALANYA'nın gece hayatında uzun yıllardır önemli bir yere sahip olan Summer Garden, 2026 yaz sezonunda da eğlencenin merkezlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Konaklı Mahallesi’nde bulunan ve yerli-yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği mekân, sezon boyunca düzenlediği etkinliklerle misafirlerine hareketli geceler sunuyor.

Yaz sezonuna görkemli bir açılışla başlayan Summer Garden’da gece ilerledikçe tempo yükseliyor. Özellikle turizm sezonunun hareketlenmesiyle birlikte mekânda her akşam yüzlerce eğlence tutkunu bir araya geliyor. Alanya tatilini gece eğlencesiyle renklendirmek isteyen ziyaretçiler, sabahın ilk ışıklarına kadar süren programlara katılıyor.

SAHNE ŞOVLARI BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Muhteşem ışık gösterileri, profesyonel dans ekiplerinin performansları ve uluslararası standartlardaki sahne organizasyonları Summer Garden’ın öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. Gece boyunca sergilenen görsel şovlar, misafirlere adeta festival atmosferi yaşatıyor.

Birbirinden başarılı DJ’lerin sahne aldığı gecelerde dünya müzik listelerinde yer alan hit parçalar çalınırken, dans pistleri saatler boyunca boş kalmıyor. Elektronik müzikten popa, house ritimlerinden özel remix performanslarına kadar geniş bir müzik yelpazesi sunuluyor.

FARKLI ÜLKELERDEN TURİSTLER AYNI PİSTTE BULUŞUYOR

Alanya’nın uluslararası turizm kimliğini yansıtan mekânlardan biri olan Summer Garden’da farklı ülkelerden gelen turistler ile Alanyalı eğlence severler aynı ortamda buluşuyor. Yaz aylarında artan turist hareketliliği sayesinde mekân, çok kültürlü yapısıyla dikkat çekiyor.

Özellikle hafta sonları yoğunluğun arttığı işletmede ziyaretçiler hem müziğin hem de sosyal atmosferin tadını çıkarıyor. Tatillerini Alanya’da geçiren turistler için Summer Garden, gece hayatının vazgeçilmez duraklarından biri olarak gösteriliyor.

AÇIK HAVA KONSEPTİ ÖNE ÇIKIYOR

Summer Garden’ın en dikkat çeken özelliklerinden biri de açık hava konsepti. Tropikal detaylarla tasarlanan dekorasyonu, geniş kullanım alanları ve görsel atmosferiyle mekân ziyaretçilerine farklı bir deneyim sunuyor.

Yaz sıcaklarında açık havada eğlenme imkânı bulan misafirler, müzik ve sahne performanslarını ferah bir ortamda takip ediyor. Mekânın görsel tasarımı özellikle sosyal medya paylaşımlarında da sıkça yer buluyor.

YAZ BOYUNCA ÖZEL ETKİNLİKLER PLANLANIYOR

İşletme yönetiminin yaz sezonu boyunca çeşitli konsept geceler, özel organizasyonlar ve sürpriz etkinlikler düzenlemesi bekleniyor. Bunun yanında farklı DJ performansları ve sahne gösterileriyle eğlence takviminin daha da zenginleşeceği belirtiliyor.

Alanya gece hayatına yön veren işletmeler arasında yer alan Summer Garden, 2026 yaz sezonunda da eğlence arayanların ilk tercihleri arasında bulunmayı sürdürüyor. Her gece yükselen enerji, renkli görüntüler ve yoğun katılım sayesinde mekân, yaz boyunca adından söz ettirmeye devam edecek gibi görünüyor.(Mehmet TUNÇ)