ALANYA’DA Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde öğrencileri okumaya ve yazmaya teşvik etmek, yazma becerilerini geliştirmek, özgüvenlerini güçlendirmek ve dilimizin zenginliklerini tanıtmak amacıyla başlatılan “Alanya Basınında Dilimizin Zenginlikleri Projesi” devam ediyor.

Alanya Kaymakamlığı başkanlığında, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti iş birliği ile hayata geçirilen proje çerçevesinde 2026 yılının nisan ayında ilkokul ve ortaokullarda mısra ezberleme, liselerde ise beyit ezberleme temasında öğrenciler duvar yazısı(grafiti)

çalışmalarını oluşturdu. Seçici kurul; Alanya Mehmet Arif Türktaş Anadolu Lisesi’nden Deniz Ağca, Atatürk İlkokulu’ndan Işıkalp Kutay Cantürk,

Jülide Akça İlkokulu’ndan Zehra Özçelik, Mahmutlar Halil Ülker Ortaokulu’ndan Filiz Mina Cömert, Mahmutlar Halil Ülker Ortaokulu’ndan Yavuz Selim Saka, Nazmi Yılmaz Anadolu Lisesi’nden Alexandra Borovık, Obaköy Ortaokulu’ndan Reyhan Özarslan’ın eserleri yayınlanmaya değer bulundu. (Haber MERKEZİ)



Deniz Ağca ve eseri.



Işıkalp Kutay Cantürk ve eseri.



Zehra Özçelik ve eseri.



Filiz Mina Cömert ve eseri.



Yavuz Selim Saka ve eseri.



Alexandra Borovık ve eseri.



Reyhan Özarslan ve eseri.