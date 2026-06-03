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ALANYA’DA Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde öğrencileri okumaya ve yazmaya teşvik etmek, yazma becerilerini geliştirmek, özgüvenlerini güçlendirmek ve dilimizin zenginliklerini tanıtmak amacıyla başlatılan “Alanya Basınında Dilimizin Zenginlikleri Projesi” devam ediyor.
Alanya Kaymakamlığı başkanlığında, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti iş birliği ile hayata geçirilen proje çerçevesinde 2026 yılının nisan ayında ilkokul ve ortaokullarda mısra ezberleme, liselerde ise beyit ezberleme temasında öğrenciler duvar yazısı(grafiti)
çalışmalarını oluşturdu. Seçici kurul; Alanya Mehmet Arif Türktaş Anadolu Lisesi’nden Deniz Ağca, Atatürk İlkokulu’ndan Işıkalp Kutay Cantürk,
Jülide Akça İlkokulu’ndan Zehra Özçelik, Mahmutlar Halil Ülker Ortaokulu’ndan Filiz Mina Cömert, Mahmutlar Halil Ülker Ortaokulu’ndan Yavuz Selim Saka, Nazmi Yılmaz Anadolu Lisesi’nden Alexandra Borovık, Obaköy Ortaokulu’ndan Reyhan Özarslan’ın eserleri yayınlanmaya değer bulundu. (Haber MERKEZİ)


Deniz Ağca ve eseri.

Deni̇z Ağca 11A 736 ÖğrDeni̇z Ağca 11A 736 Eser
Işıkalp Kutay Cantürk ve eseri.

Işikalp Kutay Cantürk 12A 125 EserIşikalp Kutay Cantürk 12A 125 Öğr
Zehra Özçelik ve eseri.

Zehra Özçeli̇k 4B 300 Öğr
Filiz Mina Cömert ve eseri.

Fi̇li̇z Mi̇na Cömert 6B ÖğrFi̇li̇z Mi̇na Cömert 6B Eser
Yavuz Selim Saka ve eseri.

Yavuz Seli̇m Saka 6B 6 EserYavuz Seli̇m Saka 6B 6
Alexandra Borovık ve eseri.

Alexandra Borovik 9D 130 Öğr-1Alexandra Borovik 9D 130 Eser
Reyhan Özarslan ve eseri.

Reyhan Özarslan 7B 277 EserReyhan Özarslan 7B 277 Öğr Foto

Kaynak: Haber Merkezi