X platformunda Bilgisel Analiz hesabında yapılan paylaşımlarda, Arif Ahmet Denizolgun'un yaşamının son döneminde cemaat içerisinde önemli görüş ayrılıkları yaşadığı, bazı yöneticilerle yollarını ayırdığı ve çeşitli isimleri görevden aldığı iddia edildi. Aynı paylaşımlarda, Denizolgun'un ölümünden önce Antalya'da üst düzey yöneticilerle kritik bir toplantı yaptığı, burada bazı kişilere yönelik "ihanet" suçlamasında bulunduğu ve toplantıyı terk ettiği öne sürüldü.

İddialara göre Denizolgun, Antalya'dan İstanbul'a döndükten sonra Beykoz'daki çiftliğine geçti ve burada hayatını kaybetti. Cenazesine yaklaşık 36 saat sonra ulaşıldığı, bu süreçte çiftlikte bazı görüşmeler yapıldığı ve olay yerinde görevli bazı çalışanlara ulaşılamadığı da yine sosyal medyada dile getirilen iddialar arasında yer aldı.

FETÖ VE LİDERLİK SÜRECİ İDDİASI

Paylaşımlarda, Denizolgun'un son yıllarında FETÖ yapılanmasına karşı sert açıklamalar yaptığı, bu nedenle hedef alındığı iddia edildi. Ayrıca ölümünün ardından Alihan Kuriş'in kısa süre içerisinde cemaat lideri ilan edildiği, yöneticilerden biat alındığı ve karşı çıkan bazı isimlerin tasfiye edildiği de öne sürüldü.

Yine aynı iddialarda, otopsi süreci, Adli Tıp raporu ve soruşturma aşamasına ilişkin çeşitli değerlendirmelere yer verildi.

İŞTE O İDDİALARIN TAMAMI

BİLGİSEL ANALİZ Twitter(X) hesabunda paylaşılan iddialar;

Süleymancıların lideri Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünde FETÖ'nün ve Alihan Kuriş'in parmağı mı var?

🔻Arif Ahmet Denizolgun henüz hayattayken Alihan Kuriş, Kanada ve Avrupa ülkelerinde 4 farklı toplantı yaptı.

🔻Toplantılara Arif Ahmet Denizolgun'un eski danışmanlarından biri de katıldı.

🔻Ardından, Denizolgun'un varisinin Alihan Kuriş olduğu yalanı yayılmaya başlandı.

🔻Bunu öğrenen Denizolgun, yeğeni Alihan Kuriş'i cemaatten tasfiye etti, bir daha hiç yan yana gelmediler.

🔻İçerideki ihaneti fark eden Denizolgun, cemaatin "2 numarası" olarak anılan Mustafa Çelik'i darbeden 1 ay önce görevden aldı.

🔻Mustafa Çelik, cemaatin kasasıydı. Ofisi Altunizade'deydi. FETÖ iltisakı vardı.

🔻Mustafa Çelik, Eylül ayında hacca gideceğini, döndükten sonra görevinden ayrılacağını söyledi.

🔻Ardından 15 Temmuz 2016 FETÖ darbesi yaşandı...

🔻Denizolgun, 15 Temmuz'dan sonra FETÖ'nün beklediği tepkiyi göstermedi. Halbuki Nurcular içindeki büyük bir kesim, Alparslan Kuytul, Selefiler vb. 15 Temmuz'a darbe demedi, FETÖ'yü kolladı.

🔻Arif Ahmet Denizolgun ise son yıllarında FETÖ'ye açıktan meydan okumuştu. Medyada Fetullah Gülen'i eleştiren açıklamalar yapmıştı.

🔻Bu tavrından dolayı Denizolgun'un kalemi kırıldı!

🔻Ölümünden hemen önce Antalya'ya giderek cemaatin üst düzey 40 yöneticisini bir araya getirdi.

🔻O toplantıya katılanlar arasında cemaatin Antalya sorumlusu Mustafa Uysal da vardı. (İleride cemaatin CHP-İmamoğlu ile işbirliğini sağlayacak olan kişi)

🔻Denizolgun masadakilere “Siz baha ihanet ettiniz, ben sizinle beraber değilim” dedi ve toplantıyı terk etti.

🔻Uçakla İstanbul'a döndü ve vakit kaybetmeden Beykoz'daki çiftliğine gitti.

🔻Ne olduysa bundan sonra oldu.

🔻Denizolgun burada şüpheli şekilde öldü. Cenazesine 36 saat sonra ulaşıldı.

🔻İşte o karanlık 36 saat içinde Alihan Kuriş çiftliğe gelerek görüşmeler yaptı.

🔻Çiftlikte görevli Özbek kökenli çalışanlar ortadan kaldırıldı. Hâlâ kim oldukları hakkında bilgi yok.

🔻Beykoz Başsavcılığı hazırladığı bilgi notuna “ölüm şüpheli” yazdı ama Adli Tıp şüphelerin üstünü örttü.

🔻Otopsi raporuna imza atan Adli Tıp heyetindeki 3 doktordan biri FETÖ'cüydü.

🔻Cenaze henüz Adli Tıp'tan çıkmamışken cemaatin Ümraniye'deki merkez yurduna üst düzey yöneticiler geldi.

🔻Alihan Kuriş, cemaatin üst düzey hocaları Ali Günay ve Mustafa Özaltın tarafından hızla lider ilan edildi. Cemaatin yöneticilerinden biat alındı. Biat etmeyenler tasfiye edildi.

🔻Ertesi gün cenaze töreninde Alihan Kuriş tabutu en önde taşıyarak kendini cemaate gösterdi.

🔻1 yıl sonra kurulan İYİ Parti, Süleymancıların desteğiyle seçimlere girdi.

🔻FETÖ'nün üst düzey imamlarından Hamdullah Öztürk, Alihan Kuriş için "Yolun yokuş ama Allah muvaffak etsin" diye video yayınladı.

🔻Alihan Kuriş, 15 Temmuz sonrası FETÖ'nün boşluğunu doldurması için Süleymancıların başına getirildi.

🔻FETÖ de Kuriş liderliğindeki Süleymancılar içinde renklenmeye başladı!