Kemer Belediyesi tarafından 27-31

Temmuz tarihleri arasında organize edilen toplu sünnet etkinliği kapsamında 46 çocuğun tıbbi işlemleri başladı. Uzman hekimler eşliğinde yürütülen organizasyon, ailelere hem güvenli bir sağlık hizmeti hem de ekonomik destek sunuyor.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Antalya Opera Yaşam Hastanesi'nde operasyon geçiren çocukları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Yapılan açıklamaya göre ziyarette, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Semih Top ve Sağlık İşleri Müdürlüğü Sorumlusu Arzu Erkan da hazır bulundu.

İLK GÜN 10 ÇOCUK SÜNNET OLDU

Belediye yetkilileri, bu yılki organizasyona toplam 46 ailenin başvurduğunu bildirdi. Etkinliğin ilk gününde 10 çocuğun cerrahi işlemi hastane ortamında, hijyenik ve güvenli koşullarda tamamlandı. Kemer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, süreç boyunca hastanede ailelere refakat ederek her türlü ihtiyaçlarında destek sağladığı aktarıldı.

SÜNNET ŞENLİĞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Yerel yönetimlerin düzenlediği bu tür toplu organizasyonlar, merdiven altı işlemlerin önüne geçerek çocukların sağlığını güvence altına alırken, dar gelirli vatandaşların bütçesine de önemli bir katkı sağlıyor. Operasyon süreçleri tamamlanan çocuklar için 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda geniş katılımlı bir sünnet şenliği düzenleneceği duyuruldu. Planlanan şenlikte, etkinliğe katılan tüm çocuklar ve aileleri bir araya gelerek süreci kutlayacak.