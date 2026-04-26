Ankara’da yaşanan talihsiz olay, iş güvenliği ve şehir içi riskleri bir kez daha gündeme getirdi. Vedat Gürbüz (43), yaya üst geçidinde afiş asarken dengesini kaybederek yola düştü, ardından bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

AFİŞ ASARKEN DENGESİNİ KAYBETTİ

Olay, dün öğle saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, özel bir firmaya ait afişi üst geçide asmak için çalışan Vedat Gürbüz, henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek aşağıya düştü.

Yoğun trafik akışının olduğu yola düşen Gürbüz’e, o sırada seyir halinde olan Mesut K. yönetimindeki otomobil çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Gürbüz’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan, Gürbüz’ün üst geçitten düştüğü anların bir aracın kamerasına yansıdığı öğrenildi. Görüntülerde, yoğun trafikte seyir halindeki araçların arasına düşen Gürbüz’ün kazaya maruz kaldığı anlar yer aldı.

CENAZESİ GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ

Hayatını kaybeden Vedat Gürbüz’ün cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Gürbüz için Ahmet Efendi Camisi’nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.

Ailesi ve yakınlarının katıldığı törende duygusal anlar yaşanırken, Gürbüz’ün naaşı Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI

Kazaya karışan araç sürücüsü Mesut K.’nın ifadesinin alındığı ve ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.

İŞ GÜVENLİĞİ TARTIŞMASI YENİDEN GÜNDEMDE

Yaşanan olay, özellikle yüksek noktalarda yapılan çalışmalar sırasında alınması gereken iş güvenliği önlemlerini yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar, bu tür çalışmalarda emniyet ekipmanlarının eksiksiz kullanılması gerektiğine dikkat çekiyor.