Bingöl’ün Yedisu ilçesinde sabah saat 08.01’de meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Ancak depremle birlikte uzmanlardan gelen açıklamalar dikkat çekti.

SAHA TARAMALARI SÜRÜYOR

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, deprem sonrası ilgili ekiplerin bölgede inceleme başlattığı belirtildi. İlk bulgulara göre herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği ifade edilirken, saha tarama çalışmalarının devam ettiği vurgulandı.

UZMAN GÖRÜŞLERİ İKİYE AYRILDI

Deprem sonrası bilim dünyasında farklı değerlendirmeler öne çıktı. Karadeniz Teknik Üniversitesi eski öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Bektaş, 4.4 büyüklüğündeki sarsıntının tek başına büyük bir depremin habercisi olmadığını dile getirdi. Bektaş, Kuzey Anadolu Fayı üzerinde bu tür depremlerin çoğunlukla lokal gerilim boşalmaları olarak görüldüğünü belirtti.

Bektaş’a göre, mevcut GNSS ve InSAR verileri bölgede gerilim birikiminin sürdüğünü ortaya koysa da, tek bir depreme bakarak büyük bir sarsıntının zamanını öngörmek mümkün değil.

NACİ GÖRÜR’DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür ise daha temkinli bir yaklaşım ortaya koydu. Görür, Yedisu hattının uzun süredir dikkatle izlenen bir bölge olduğunu hatırlatarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“Burası deprem beklediğimiz bir yer. Bu tür sarsıntılar ya daha büyük bir depremi tetikleyebilir ya da bölgedeki gerilimi artırabilir.”

Görür’ün açıklaması, özellikle Kuzey Anadolu Fayı’nın Yedisu segmenti için yapılan uzun vadeli deprem uyarılarını yeniden gündeme taşıdı.