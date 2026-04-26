Bolu’nun Gerede ilçesi Kitirler Mahallesinde akşam saatlerinde yaşanan olay, bölgede büyük üzüntüye neden oldu. 2 aylık bebek E.C., evde hayatını kaybetmiş halde bulunurken, olayla ilgili anne S.C. gözaltına alındı.

OLAY AKŞAM SAATLERİNDE ORTAYA ÇIKTI

Olay, saat 19.00 sıralarında Ramazan Dede Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evde yaşanan durumun fark edilmesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

ANNE KISA SÜREDE YAKALANDI

Olayın ardından evden ayrıldığı belirlenen anne S.C., polis ekiplerinin çalışması sonucu Yeniçağa ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

EVDE DETAYLI İNCELEME YAPILDI

Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı, evde kapsamlı inceleme gerçekleştirdi. İncelemelerin ardından bebeğin cansız bedeni, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi. Kesin ölüm nedeni yapılacak adli tıp incelemesinin ardından netlik kazanacak.

Yetkililer, olayla ilgili resmi açıklamaların soruşturma sürecine göre yapılacağını belirtti.