Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), uçuş güvenliğini doğrudan ilgilendiren yeni bir düzenlemeyi duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, uçaklarda yaygın olarak kullanılan taşınabilir şarj cihazları (powerbank) için önemli kısıtlamalar getirildi. Yeni kurallar, hem yolcu güvenliği hem de uçuş operasyonlarının emniyeti açısından dikkat çekiyor.

UÇAKTA POWERBANK ŞARJ ETMEK ARTIK YASAK

SHGM’nin yayımladığı uçuş operasyon direktifine göre, uçak içinde powerbank’lerin şarj edilmesi artık yasak. Bu kararın, özellikle lityum bataryaların aşırı ısınma ve yangın riski taşıması nedeniyle alındığı ifade ediliyor.

Yeni düzenleme, 27 Mart 2026 tarihinde Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından yapılan teknik talimat değişikliğiyle uyumlu şekilde yürürlüğe girdi.

YOLCU BAŞINA SINIR: EN FAZLA 2 ADET

Getirilen bir diğer önemli kural ise yolcuların taşıyabileceği powerbank sayısına yönelik oldu. Buna göre:

Her yolcu en fazla 2 adet taşınabilir batarya taşıyabilecek. Bu sınırın üzerindeki cihazlara uçuşlarda izin verilmeyecek.

CİHAZ ŞARJI İÇİN YİNE POWERBANK ÖNERİLİYOR

Dikkat çeken bir diğer detay ise, yasaklara rağmen taşınabilir elektronik cihazların (telefon, tablet vb.) şarjı için powerbank kullanımının önerilmeye devam edilmesi. Ancak burada kritik fark, powerbank’in kendisinin uçak içinde şarj edilmemesi gerektiği.

KABİN EKİBİ İÇİN AYRI DÜZENLEME

SHGM açıklamasında, söz konusu kısıtlamaların operasyonel görevler için kullanılan bataryalar açısından farklı değerlendirildiği belirtildi. Kabin ve kokpit ekiplerinin görev gereği taşıdığı cihazlar bu sınırlamadan muaf tutulurken, kişisel kullanım amacıyla taşınan powerbank’ler için aynı kurallar geçerli olacak.