ALANYA’DA yaz mevsiminin sona yaklaşmasıyla birlikte evlerde kışlık hazırlıklar hız kazandı. Domates ve çeşitli sebzelerin kavanozlanarak kış ayları için saklandığı bu dönemde, ev yapımı konservelerde uygulanması gereken gıda güvenliği kuralları önem taşıyor.

Uygun yöntemlerle hazırlanmayan konservelerde oluşabilen botulinum toksini ciddi zehirlenmelere neden olabiliyor. Bu nedenle konserve hazırlarken yalnızca hijyene değil, gıdanın türüne uygun güvenli konserve yöntemlerinin kullanılmasına da dikkat edilmesi gerekiyor.

KAYNATMAK HER ZAMAN YETERLİ DEĞİL

Toprakta doğal olarak bulunabilen Clostridium botulinum bakterisinin sporları, normal kaynatma sıcaklıklarına dayanabiliyor. Bakteri özellikle oksijensiz ve uygun koşulların oluştuğu ortamlarda toksin üretebiliyor.

Bu nedenle kavanozların veya gıdaların yalnızca kaynatılması her ürün için yeterli güvenliği sağlamayabiliyor. Özellikle düşük asitli sebzelerin konservelenmesinde doğrulanmış yöntemlere uyulması gerekiyor.

KAVANOZ ŞİŞMİŞSE TÜKETMEYİN

Kapağında şişme veya bombeleşme bulunan, sızıntı yapan ya da içeriğinde olağan dışı değişiklik görülen konservelerin tüketilmemesi gerekiyor. Şüpheli ürünün güvenli olup olmadığını anlamak amacıyla tadına bakılması da risk oluşturuyor.

Üstelik botulinum toksininin varlığı her zaman gıdanın görüntüsünden veya kokusundan anlaşılamayabiliyor. Bu nedenle şüphe duyulan konservelerin tüketilmemesi en güvenli seçenek olarak gösteriliyor.

BU BELİRTİLERE DİKKAT

Şüpheli bir konserve tüketiminin ardından bulanık veya çift görme, ağız kuruluğu, konuşma ve yutma güçlüğü, kaslarda güçsüzlük gibi belirtilerin ortaya çıkması halinde acil tıbbi değerlendirme gerekiyor.

Botulizm ilerlediğinde solunum kaslarını etkileyebildiğinden hayati tehlikeye yol açabiliyor. Bu nedenle belirtilerin ortaya çıkması durumunda beklemeden sağlık kuruluşuna başvurulması önem taşıyor.

KIŞLIK HAZIRLIKLARDA GÜVENLİK ÖN PLANDA

Alanya’da kışlık hazırlık yapan vatandaşların temiz kavanoz ve kapak kullanmasının yanı sıra hazırlanacak ürünün türüne uygun, güvenilir kaynaklarca önerilen konserve yöntemlerini uygulaması gerekiyor.

Özellikle düşük asitli sebzelerde uygun basınç, sıcaklık ve işlem süresinin sağlanması gıda güvenliği açısından önem taşıyor. Hazırlanmış bir konservenin güvenliği konusunda şüphe oluşması halinde ise ürünün tüketilmemesi gerekiyor.