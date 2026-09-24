A MİLLİ Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1’inci Grup’taki ilk maçında yarın karşılaşacağı Fransa Milli Takımı, mücadele öncesindeki hazırlıklarını sürdürmek üzere Kocaeli’ye geldi.

Fransa Milli Takımı kafilesini taşıyan özel uçak İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptı. Havalimanındaki işlemlerin ardından Fransız futbolcular, teknik heyet ve takım görevlileri kendilerini bekleyen araçlara binerek karayoluyla Kocaeli’ye hareket etti.

Kafile, alınan güvenlik önlemleri eşliğinde Başiskele ilçesinde bulunan ve maç öncesinde konaklayacağı otele ulaştı.

OTEL ÇEVRESİNDE YOĞUN GÜVENLİK

Fransa Milli Takımı'nın gelişi öncesinde otel ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Takım otobüsünün giriş yapacağı alan kontrol altında tutulurken, vatandaşların kafilenin geçiş güzergahına ve otel girişine yaklaşmasına izin verilmedi.

Fransız futbolcular ve teknik heyeti taşıyan araçların otele ulaşmasının ardından kafile doğrudan konaklama alanına geçti.

FUTBOLSEVERLER OTEL ÖNÜNE GELDİ

Fransa Milli Takımı'nın Kocaeli’de konaklayacağının duyulması kentteki futbolseverlerin de ilgisini çekti. Dünyaca ünlü futbolcuları yakından görebilmek isteyen çok sayıda futbolsever otelin çevresinde bekledi.

Güvenlik önlemleri nedeniyle taraftarların takımın giriş yaptığı bölgeye yaklaşmasına izin verilmezken, futbolseverler uzaktan da olsa Fransız yıldızları görebilmek için kafilenin gelişini takip etti.

GÖZLER TÜRKİYE-FRANSA MAÇINDA

Kocaeli’ye ulaşarak maç öncesi kampına giren Fransa Milli Takımı için artık gözler A Milli Futbol Takımı ile oynanacak mücadeleye çevrildi.

UEFA Uluslar A Ligi 1’inci Grup’taki ilk karşılaşma olması nedeniyle iki takım açısından da önem taşıyan mücadelede Türkiye ile Fransa karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlı ekip, turnuvadaki ilk sınavında güçlü rakibi karşısında sahaya çıkarken, Fransa da Kocaeli’ye gelerek karşılaşma öncesindeki son hazırlık sürecine girdi.

KOCAELİ’DE MİLLİ MAÇ HEYECANI

İki güçlü milli takımın karşılaşacak olması Kocaeli’de futbol heyecanını artırdı. Fransa kafilesinin kente gelişiyle birlikte maç atmosferi daha da hissedilir hale gelirken, futbolseverlerin ilgisinin karşılaşma saatine doğru artması bekleniyor.

Türkiye ile Fransa arasında oynanacak karşılaşmayla birlikte iki ekip de UEFA Uluslar A Ligi’ndeki grup serüvenine başlayacak.