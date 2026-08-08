Yeni Parti'nin Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklandı. Yeni kurulan partiye yönelik ilk operasyon olarak kaydedilen gelişmede Özalper, 5 Ağustos'ta gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece "suç örgütüne üyelik" ve "rüşvet" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Soruşturma dosyası, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredildi. Aynı dosya kapsamında daha önce Manisa Büyükşehir Belediyesi danışmanı Demirhan Gözaçan, şoförü Anıl Demir ve Şehzadeler A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüzer, "örgütlü menfaat suçu" ve "rüşvet" iddialarıyla tutuklanmıştı. Soruşturmanın; görevden alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın "etkin pişmanlık" kapsamındaki ifadeleri ile MASAK raporları ve HTS kayıtlarına dayandığı belirtildi.

Tutuklama kararına Yeni Parti'den sert tepki geldi. Parti Grup Başkanvekili, kararı "hukuki bir adım değil, saray talimatlı organize bir siyasi intikam projesinin devamı" sözleriyle değerlendirdi. Parti kanadı sürecin siyasi saiklerle yürütüldüğünü savunurken, soruşturmanın adli boyutuna ilişkin gelişmelerin takip edileceğini bildirdi.