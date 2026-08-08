Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan bir gecekonduda saat 12.30 sıralarında çıkan yangın büyük çapta maddi hasara neden oldu. Hüsnü Karakaş Mahallesi 3578

Sokak'taki adreste başlayan alevler, kısa sürede tüm yapıyı sardı. Olay sırasında içeride kimsenin bulunmaması olası bir can kaybının önüne geçti.

Çevredeki vatandaşların alevleri fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Olay yerine hızla intikal eden itfaiye görevlileri, alevlere müdahale ederek yangını yaklaşık 30 dakikalık bir çalışmanın sonucunda tamamen kontrol altına aldı.

KOMŞULARIN İLK MÜDAHALESİ YETERSİZ KALDI

Yangını ilk görenlerden olan mahalle sakini Abdulkadir Ahmet'in aktardığına göre, vatandaşlar kendi imkanlarıyla alevleri söndürmeye çalıştı. Ahmet, evinden çıkıp dumanları gördükten sonra hortumla müdahale ettiğini ancak başarılı olamadığını belirtti. Olay anını anlatan komşu, içeride kimsenin olmamasının büyük bir şans olduğunu vurguladı.

İLK MÜDAHALE VE 112 İHBARININ ÖNEMİ

Uzmanlar, ahşap ve yalıtım malzemelerinin yoğun kullanıldığı gecekondu tipi yapılarda yangınların çok hızlı yayılabileceği uyarısında bulunuyor. Vatandaşların kendi imkanlarıyla müdahale etmek yerine zaman kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması, hem can güvenliği hem de alevlerin çevre binalara sıçramaması açısından hayati önem taşıyor.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını tamamladığı yapıda büyük çapta hasar oluşurken, ev tamamen kullanılamaz duruma geldi. Emniyet ve itfaiye birimleri, yangının kesin çıkış nedenini saptamak amacıyla bölgede detaylı bir inceleme başlattı.