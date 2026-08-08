Antalya'da Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde kırmızı ışık ihlali kaynaklı bir trafik kazası yaşandı. Doğu Garajı yönüne ilerleyen hafif ticari araç, kavşakta durmayarak sokağa çıkış yapan motosikletle çarpıştı.
Aktarılan bilgilere göre, Erhan Karagöz idaresindeki 07 JH 455 plakalı hafif ticari araç, 1071
Kavşağı'na geldiğinde kırmızı ışık uyarısına uymadı. Bu sırada 1071
Sokak üzerinden caddeye bağlanan Ali Cemal Atalay yönetimindeki 07 CEN 493 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışma anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Ali Cemal Atalay kazada yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen 112 acil sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Ambulansla hastaneye sevk edilen Atalay'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
KAVŞAKLARDA GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ VE GÜVENLİK
Şehir içi trafikte özellikle sinyalize kavşaklarda yapılan kural ihlalleri, kaportası olmayan motosiklet sürücüleri için ciddi yaralanma riski oluşturuyor. Trafik güvenliği standartları, sürücülerin kavşaklara yaklaşırken hızlarını düşürmelerini ve ışık ihlallerinden kesinlikle kaçınmalarını gerektiriyor.