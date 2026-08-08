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Şehir içi trafikte özellikle sinyalize kavşaklarda yapılan kural ihlalleri, kaportası olmayan motosiklet sürücüleri için ciddi yaralanma riski oluşturuyor. Trafik güvenliği standartları, sürücülerin kavşaklara yaklaşırken hızlarını düşürmelerini ve ışık ihlallerinden kesinlikle kaçınmalarını gerektiriyor.

Sokak üzerinden caddeye bağlanan Ali Cemal Atalay yönetimindeki 07 CEN 493 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışma anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kavşağı'na geldiğinde kırmızı ışık uyarısına uymadı. Bu sırada 1071

Aktarılan bilgilere göre, Erhan Karagöz idaresindeki 07 JH 455 plakalı hafif ticari araç, 1071

Antalya'da Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde kırmızı ışık ihlali kaynaklı bir trafik kazası yaşandı. Doğu Garajı yönüne ilerleyen hafif ticari araç, kavşakta durmayarak sokağa çıkış yapan motosikletle çarpıştı.

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