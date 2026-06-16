İstanbul'un Güngören ilçesinde yaşanan silahlı saldırı, aileler arasında uzun süredir devam ettiği iddia edilen evlilik anlaşmazlığını yeniden gündeme taşıdı. 21 yaşındaki Hazem Muhammed, çıkan tartışmada ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olay, dün gece saat 01.00 sıralarında Mareşal Çakmak Mahallesi Vardar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre M.D., evlenmek istediği genç kadının ailesinin yaşadığı sokağa motosikletiyle geldi ve bir süre burada bekledi.

TARTIŞMA KISA SÜREDE SİLAHLI SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ

Bir süre sonra genç kadının erkek kardeşi Hazem Muhammed otomobiliyle sokağa geldi. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü.

İddiaya göre M.D., yanında bulunan silahla Hazem Muhammed'e ateş açtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan genç yere yığılırken, şüpheli motosikletle olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Hazem Muhammed, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

EVLİLİK KONUSUNDA ANLAŞMAZLIK İDDİASI

İddiaya göre M.D., Hazem Muhammed'in ablasıyla evlenmek istiyordu. Ancak ailelerin bu evliliğe izin vermediği ve taraflar arasında uzun süredir anlaşmazlık yaşandığı öne sürüldü.

Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı. Kaçan şüpheli M.D.'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Olayla ilgili adli soruşturma sürerken, resmi makamlar tarafından yapılacak açıklamalarla detayların netleşmesi bekleniyor.