Alanya Şoförler Odası Başkanı Ali Akkaya, taksi esnafını yakından ilgilendiren çok sert bir uyarıda bulundu. Teknolojik uygulamalar üzerinden durak sınırlarını ihlal edenlere geçit verilmeyeceğini belirten Akkaya, kurallara uymayanların araçlarının bağlanmaya devam edeceğini vurguladı.

UBER VE YANDEX KULLANDIRTMAYACAĞIZ

Başkan Ali Akkaya, oda olarak daha önce defalarca uyarıda bulunduklarını hatırlatarak, dijital uygulamalar üzerinden haksız kazanç elde edenlere karşı mücadelenin süreceğini belirtti. Akkaya, "Oda olarak, defalarca uyarılarımıza rağmen hala Uber ve Yandex kullanarak başka durakların bölgelerinden iş almaya devam edenler için araç bağlamaları devam etmektedir" dedi.

HER TAKSİ DURAĞININ BİR SINIRI VARDIR

Taksi esnafına seslenen Akkaya, her durağın kendi ekmek teknesi ve çizgisi olduğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: "Değerli esnaf arkadaşlar; her taksi durağımızın bir bölgesi, bir sınırı bulunmaktadır. Uber ve Yandex kullanarak başka taksi duraklarımızın bölgelerinden iş alanlarla ilgili oda olarak duruşumuz ve kararlılığımız aynı şekilde devam etmektedir."

Durak disiplininin ve esnaf arasındaki huzurun korunması için geri adım atmayacaklarını net bir dille ifade eden Akkaya, "Hiç kimseye Uber, Yandex yaparak başka taksi duraklarımızın bölgelerinden iş almasına müsaade edilmeyecektir" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Haber Merkezi