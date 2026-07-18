A Milli Futbol Takımı ve Real Madrid forması giyen Arda Güler, tatil rotası olarak seçtiği Antalya'da genç sporcularla bir araya geldi. Yıldız futbolcu, kentte düzenlenen Real Madrid Foundation Football Clinic kampını ziyaret ederek futbol eğitimi alan çocukların antrenmanına katıldı.

Regnum The Crown ve Regnum Carya ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda sahaya inen Güler, minik sporcularla yakından ilgilendi. Gelen bilgilere göre, genç yetenek çocuklarla bir süre sohbet ettikten sonra pas çalışmalarına bizzat eşlik etti. Milli oyuncuyla aynı sahayı paylaşma fırsatı bulan sporcular için bu ziyaret kampın en dikkat çeken anlarından biri oldu.

GELECEĞİN YILDIZLARI NASIL EĞİTİLİYOR?

BFF iş birliğiyle hayata geçirilen kamp programı, 6 ile 16 yaş arasındaki çocuklara uluslararası standartlarda bir altyapı eğitimi sunuyor. FIFA normlarına uygun sahalarda, doğrudan Real Madrid Vakfı tarafından görevlendirilen uzman antrenörler eşliğinde çalışmalar yürütülüyor.

KÜRESEL OYUN FELSEFESİ AKTARILIYOR

Antalya'nın ev sahipliği yaptığı bu tür uluslararası spor organizasyonları, bölgenin spor turizmindeki konumunu destekliyor. Kampa katılan gençler sadece temel ve ileri futbol tekniklerini öğrenmekle kalmıyor, aynı zamanda dünya devi bir kulübün oyun felsefesini, sahada duruşunu ve sportif değerlerini küçük yaşta tecrübe etme imkanı buluyor.