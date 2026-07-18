Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine yönelik son değerlendirme raporunu yayımladı. Kurumun yayımladığı rapora göre, Türkiye'nin yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notu "BB-" seviyesinde, not görünümü ise "durağan" olarak teyit edildi.

GÜÇLÜ YÖNLER VE BÜYÜME BEKLENTİSİ

Fitch'in değerlendirmesinde, Türkiye'nin düşük kamu borcu, dayanıklı bankacılık sektörü ve zorlu dönemlerde dış finansmana erişim sağlama kapasitesi profilin en güçlü yanları olarak sıralandı. Raporda, potansiyel büyüme hızının yüzde 4 civarında olduğu belirtilirken, Türkiye ekonomisinin 2026 yılında yüzde 2,8, 2027 yılında ise yüzde 4,4 oranında büyüyeceği tahmin edildi.

ENFLASYON YÜZDE 30'UN ALTINA İNECEK Mİ?

Sıkı para politikasının ekonomik aktivitede dengelenme yarattığına dikkat çeken Fitch, haziran ayında yüzde 32 olan yıllık enflasyonun 2026 yılının sonunda yüzde 29,5 seviyesine gerilemesini bekliyor. Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) fonlama maliyetini 300 baz puan artırmasının brüt döviz rezervlerine olumlu yansıdığı aktarıldı. Kurum, bu toparlanmayla birlikte rezervlerin 2026 sonunda 167 milyar dolara ulaşmasını öngörüyor.

KREDİ NOTU NEDEN ÖNEMLİ VE NASIL ARTAR?

Kredi notunun "BB-" seviyesinde istikrar kazanması, uluslararası piyasalarda ülkenin borçlanma maliyetlerinin dengelenmesi açısından kritik bir makroekonomik gösterge kabul ediliyor. Fitch yetkilileri, ilerleyen dönemde yeni bir not artırımı gelebilmesi için dış finansman ihtiyacının kalıcı olarak düşmesini şart koşuyor. Ayrıca, enflasyonla mücadeleyi destekleyen sıkı ekonomi politikalarına duyulan güvenin artması ve dış tamponların güçlendirilmesi gerektiği vurgulanıyor.