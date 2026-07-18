Galatasaray kulübünde orta saha transferi çalışmaları sürerken, Gabonlu oyuncu Lemina ile yürütülen görüşmelerde pürüz çıktı. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, daha önce 3.5 milyon euro ücret ve 1+1 senelik sözleşme şartlarında prensipte anlaşılan 32 yaşındaki futbolcunun son anda ekstra imza parası talep etmesi süreci tıkadı.

Teknik direktör Okan Buruk'un kısa süre içinde resmi sözleşmeye imza atmasını beklediği tecrübeli orta saha oyuncusunun bu yeni talebi, sarı-kırmızılı yönetim tarafından reddedildi. Galatasaray cephesinin ekstra bir ödeme yapmaya yanaşmaması üzerine, daha önce Icardi sürecinde yaşananlara benzer bir ayrılık ihtimali gündeme geldi.

ALTERNATİF İSİMLER İÇİN ÇALIŞMA BAŞLADI

Ümraniyespor ile oynanan hazırlık karşılaşmasının ardından konuyla ilgili açıklama yapan Okan Buruk, oyuncunun durumunun henüz netlik kazanmadığını ve taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğünü bildirdi. Ancak yönetimin, Lemina'nın taleplerinden geri adım atmaması halinde masadan kalkmaya hazırlandığı belirtiliyor. Bu gelişme üzerine sarı-kırmızılı kurmayların orta saha bölgesi için alternatif isim arayışlarına hız verdiği öğrenildi.

TRANSFERDE İMZA PARASI ENGELİ

Türk futbolunda özellikle bonservisi elinde olan veya sözleşme yenileme aşamasına gelen tecrübeli oyuncularda sıkça karşılaşılan imza parası talepleri, kulüplerin bütçe planlamalarını zorlayan temel unsurlar arasında yer alıyor. Galatasaray yönetiminin mali disiplini korumak adına Lemina'nın bu isteğine olumsuz yanıt vermesi, kulübün yeni sezon transfer politikasındaki katı tutumunu yansıtıyor. Oyuncunun talebinde ısrarcı olması durumunda, alternatif adaylarla resmi temasların başlaması bekleniyor.