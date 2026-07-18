Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi temmuz ayı toplantılarının üçüncü oturumunda alınan kararla, kent genelindeki yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 25 ile yüzde 42,86 arasında değişen oranlarda zam yapıldı. Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında Saraçhane'de gerçekleşen toplantıda sunulan teklif meclis üyeleri tarafından kabul edildi.

Yeni tarifeye göre, araç çekme bedeli yüzde 38,90 oranında artışla 1800 liradan 2 bin 500 liraya ulaştı. Beş kilometreye kadar olan özel taşıma hizmeti de aynı şekilde 1800 liradan 2 bin 500 liraya çıkarıldı. Belirlenen mesafeyi aşan ulaşımlarda alınan ilave kilometre ücreti ise yüzde 42,86 zamlanarak 70 liradan 100 liraya yükseltildi.

GÜNLÜK YEDİEMİN ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Otoparklarda tutulan araçların günlük bekleme bedelleri de araç sınıfına göre güncellendi. Otomobiller için uygulanan günlük ücret yüzde 25 artışla 200 liradan 250 liraya, motosikletlerde yüzde 30 artışla 100 liradan 130 liraya, motorlu bisikletlerde ise yüzde 40 artışla 50 liradan 70 liraya çıkarıldı.

Daha büyük hacimli araçların otopark maliyetleri de benzer oranlarda zamlandı. Kamyonet, arazi taşıtı ve minibüslerin günlük tahsis bedeli 230 liradan 300 liraya çıkarken, kamyon ve otobüsler için bu rakam 350 liradan 450 liraya ulaştı. İş makinelerinin günlük yediemin bedeli ise yüzde 33,33 zam oranıyla 450 liradan 600 liraya yükseltildi.

BİR OTOMOBİLİN ÇEKİLME MALİYETİ NE KADAR?

İBB Meclisi'nde onaylanan bu yeni tarife, kural ihlali nedeniyle aracı çekilen bir sürücünün karşılaşacağı asgari maliyeti de değiştirdi. Buna göre, aracı standart mesafe içinde çekilen ve yediemin otoparkında bir gün bekleyen bir otomobil sahibinin ödeyeceği toplam tutar en az 2 bin 750 lirayı bulacak. İlgili madde, meclisteki oylamanın ardından resmiyet kazanarak uygulamaya alındı.