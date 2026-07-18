Antalya'da hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerine çıkmasıyla birlikte, park halindeki araçlarda yangın riski ciddi boyutlara ulaştı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yetkilileri, araç içerisinde bırakılan sıradan eşyaların aşırı sıcaklarda nasıl birer tehlikeye dönüştüğü konusunda sürücüleri uyardı.

SERA ETKİSİ VE BASINÇLI ÜRÜNLER

Hürriyet İtfaiye İstasyonu A Vardiyası Amiri Selamettin Sağlam'ın aktardığı bilgilere göre, yaz aylarında kapıları ve camları kapalı olan araçların içinde ciddi bir sera etkisi oluşuyor. Bu durum, özellikle torpido veya koltuk üzerinde unutulan çakmak ile parfüm gibi basınçlı kutuların ısınarak patlamasına yol açıyor. Patlama anında ortaya çıkan kıvılcım, araç döşemelerini tutuşturarak kısa sürede büyük çaplı yangınlara zemin hazırlıyor.

SU ŞİŞELERİNDEKİ MERCEK RİSKİ NEDİR?

Görünüşte masum olan pet şişelerdeki sular, güneş ışınlarını doğrudan aldığında fiziksel bir mercek görevi görüyor. Işığın tek bir noktaya odaklanması, koltuk kumaşı veya plastik aksamın tutuşması için yeterli ısıyı üretiyor. Uzmanlar, olası bir facianın önüne geçmek adına su şişelerinin doğrudan güneş almayan kapalı bölmelerde veya bagajda muhafaza edilmesi gerektiğini belirtiyor. Antalya ve Alanya gibi sıcaklık ortalamalarının çok yüksek seyrettiği sahil şeridinde bu pratik önlem hayati önem taşıyor.

İLK MÜDAHALE VE CAN GÜVENLİĞİ

Yangın riskinin yanı sıra, kısa süreli market alışverişleri için dahi çocukların araç içinde kesinlikle yalnız bırakılmaması gerektiği vurgulandı. Kapalı bir araçta sıcaklığın dakikalar içinde ölümcül seviyelere ulaşabileceği bildirildi. Olası bir yangın durumunda vatandaşların kendi güvenliklerini tehlikeye atmadan kuru kimyevi tozlu cihazlarla ilk müdahaleyi yapması tavsiye ediliyor. İtfaiye ekiplerinin ise ihbarın ardından 1 dakikanın altında bir sürede istasyondan çıkış yaparak olay yerine intikal ettiği açıklandı.