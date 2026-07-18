Mersin'in Anamur ilçesinde, tarımsal üretim ve yörük kültürünü yaşatmak amacıyla organize edilen 18. Uluslararası Kültür ve Muz Festivali'nin açılışı gerçekleştirildi. Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz'in ev sahipliğinde Çavuşpınarı Meydanı'nda düzenlenen programa; Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Anamur Kaymakamı Kemal Duru, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kortej yürüyüşü ile başlayan etkinlikler, Atatürk Anıtı'na festival çelenginin sunulmasıyla devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sahne alan Anamur Belediye Konservatuvarı Halk Oyunları Ekibi ile Mersin Büyükşehir Belediyesi Bando Ekibi'nin gösterileri katılımcılardan büyük beğeni topladı.

TARIM VE TURİZM VURGUSU

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in açıklamalarına göre, kışın 70 bin civarında olan ilçe nüfusu yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin gelişiyle katlanarak artıyor. Anamur'un tarım potansiyeline dikkat çeken Seçer, muz başta olmak üzere subtropikal meyvelerin bölge ekonomisi için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilere fide ve fidan desteklerini sürdüreceklerini bildirdi.

AKDENİZ'İN İNCİSİ ANAMUR'DA YÖRÜK KÜLTÜRÜ

Anamur Kaymakamı Kemal Duru, ilçenin Akdeniz'in incisi konumunda bulunduğunu belirterek, festivalin bölgedeki Yörük kültürünün yaşatılmasına büyük katkı sağladığını aktardı. Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz ise muzun başkenti olarak bilinen ilçenin, tarımsal başarılarının yanı sıra artık kültürel faaliyetlerle de anılmasını hedeflediklerini duyurdu.

SUBTROPİKAL MEYVE ÜRETİMİNDE BÖLGESEL ETKİ

Akdeniz sahil şeridinin sahip olduğu özel mikroklima, Anamur'dan başlayarak çevre sahil ilçelerine kadar uzanan geniş bir alanda muz ve subtropikal meyve yetiştiriciliğine olanak tanıyor. Bu tür uluslararası festivaller, sadece yerel üreticinin desteklenmesini sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda Akdeniz havzasının tarım turizmi potansiyelini de kamuoyunun ilgisine sunuyor. Üç gün sürecek festivalin, bölgenin tarımsal ve kültürel tanıtımına önemli bir ivme kazandırması bekleniyor.