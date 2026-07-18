Uzun süredir birliktelikleri devam eden oyuncu Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan hakkında ortaya atılan ayrılık söylentileri netlik kazandı. Geçtiğimiz şubat ayında sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıkarmaları ve ortak fotoğrafları silmeleri üzerine gündeme gelen iddialara, Kubilay Aka son noktayı koydu.

AYRILIK İDDİALARI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Yıllar önce birlikte rol aldıkları bir reklam filminin ardından arkadaşlıkları aşka dönüşen ikili, magazin gündeminde sıkça yer alıyordu. Çiftin aniden Instagram üzerinden etkileşimi kesmesi, kamuoyunda ilişkilerinin bittiği yönünde güçlü bir kanı oluşturmuştu. O dönemde tarafların sessiz kalması, söylentilerin daha da büyümesine yol açtı.

YENİ PROJE ÖNCESİ NET AÇIKLAMA

Yeni yayın döneminde aynı televizyon dizisinde başrolü paylaşmaya hazırlanan ikilinin ayrılmadığı anlaşıldı. Kubilay Aka'nın basına yansıyan açıklamasına göre, çiftin birlikteliği herhangi bir kesintiye uğramadan sürüyor. Ünlü oyuncu, özel hayatlarına dair çıkan haberleri değerlendirirken, "Hakkımızda çıkan iddialardan ve sosyal medyadan haberimiz yok. İlişkimiz devam ediyor. İlişkiler sosyal medyada yaşanmıyor" ifadelerini kullandı. Bu açıklamayla birlikte, yeni sezonda ekranlarda birlikte boy gösterecek olan çiftin ayrıldığına dair spekülasyonlar da son bulmuş oldu.