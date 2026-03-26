Irak’taki Türk askerinin tahliyesi gündem oldu. NATO kararı kapsamında Bağdat’taki personel Türkiye’ye döndü. Gelişme Alanya ve Antalya’da asker aileleri tarafından yakından takip ediliyor.

Son dakika gelişmesi olarak servis edilen “Türkiye Irak’tan çıktı” iddiası kısa sürede gündeme oturdu. Ancak Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklama, durumun farklı olduğunu ortaya koydu.

Bakanlık, Irak’taki tüm Türk askerinin çekilmediğini, yalnızca Bağdat’ta görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin NATO planı kapsamında tahliye edildiğini duyurdu.

TAHLİYE KARARI NATO PLANI KAPSAMINDA

MSB kaynaklarından yapılan açıklamada, son dönemde bölgede yaşanan gelişmeler nedeniyle NATO Irak Misyonu’nun çekilme kararı aldığı ifade edildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bağdat’ta görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin ülkemize tahliyesi başarıyla gerçekleştirildi. NATO tarafından yürütülen çekilme planı kapsamında müttefik ülke personelinin tahliyesine de destek sağlandı.”

Yani kamuoyunda oluşan “Türkiye Irak’tan tamamen çekildi” algısının aksine, bu adım sadece NATO görevine bağlı personeli kapsıyor.

TÜRKİYE IRAK’TAN TAMAMEN ÇEKİLDİ Mİ?

Kısa cevap: Hayır.

Türkiye’nin Irak’ın kuzeyinde yürüttüğü terörle mücadele operasyonları ve askeri varlığı devam ediyor. Tahliye edilen birlikler, yalnızca Bağdat merkezli NATO misyonunda görevli personelden oluşuyor.

Bu ayrıntı özellikle önemli çünkü sosyal medyada yayılan “Türkiye Irak’tan tamamen çıktı” yorumları gerçeği yansıtmıyor.

Alanya’da da birçok vatandaş sabah saatlerinden itibaren bu haberi konuşuyordu. Bir kişi “Tam çekildik sandım, öyle değilmiş” dedi. Kafalar karıştı açıkçası.

MSB’DEN DİĞER KRİTİK AÇIKLAMALAR

Bakanlık kaynakları, tahliye dışında savunma gündemine ilişkin başka başlıkları da paylaştı:

Yeni NATO karargahının Türk general komutasında kurulması planlanıyor

Eurofighter savaş uçakları için sözleşme imzalandı

Ordu’da tespit edilen insansız deniz aracı imha edildi

Bu başlıklar, Türkiye’nin askeri stratejisinde geri çekilmeden ziyade yeniden konumlanma ve güçlendirme sürecinin devam ettiğini gösteriyor.

Bir yandan tahliye, bir yandan yeni anlaşmalar… Aslında tablo tek yönlü değil.

Sonuç olarak Türkiye Irak’tan tamamen çekilmiş değil. Ancak NATO görevleri kapsamında sahadaki bazı unsurların yer değiştirdiği açık.

Kaynak: Milli Savunma Bakanlığı açıklaması