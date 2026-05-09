Xinhua'nın aktardığına göre, 9 Mayıs tarihinde Kenya'nın kuzeybatısındaki Rumos Hills bölgesinde yer alan geleneksel bir altın madeninde ağır bir göçük meydana geldi. Yaşanan felakette ilk belirlemelere göre en az 10 madenci yaşamını yitirdi, 12 kişi ise yaralı olarak göçük altından çıkarıldı.

TOPRAK ALTINDA KALANLAR ARANIYOR

Batı Pokot Bölge Komiseri David Saruni, enkaz altından yardım çığlıkları duyulduğuna dair ihbarlar aldıklarını belirterek arama kurtarma faaliyetlerinin aralıksız sürdüğünü duyurdu. Batı Pokot ve Turkana sınırına yakın bir noktada gerçekleşen olaya Kenya Kızılhaçı müdahale ediyor. Yerel hastanelere sevk edilen 12 yaralının tedavisi sürerken, göçük altında hayatta kalan başka madencilerin de olabileceği değerlendiriliyor.

KESİN SAYI BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Bölgedeki kabile reislerinden Isaac Lomwai, maden duvarlarının aniden çökmesiyle içeride çalışan işçilerin toprağa gömüldüğünü ifade etti. Çökme anında çukurda tam olarak kaç kişinin çalıştığı ise belirsizliğini koruyor. Yetkililer, kayıp kişi sayısının netleştirilmesi için bölge sakinleriyle koordineli bir çalışma yürütüyor.

İŞ GÜVENLİĞİ STANDARTLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan bu tür ağır iş kazaları, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin hayati önemini küresel çapta bir kez daha gündeme getiriyor. Alanya gibi inşaat, tarım ve turizm eksenli yoğun işgücünün bulunduğu bölgelerde de iş güvenliği standartları ve olası kazalara karşı alınacak önleyici tedbirler kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Uluslararası arenada yankı bulan bu felaket, yerel düzeyde de risk yönetimi ve denetim kültürünün önemini vurguluyor.