Alanya’da belediye şoförlerine verilen trafik eğitimiyle güvenli sürüş ve yeni kurallar anlatıldı

Alanya Belediyesi şoförlerine yönelik trafik eğitimi düzenlendi. Belediye ile İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen seminerde, özellikle temizlik araçlarını kullanan sürücülere sahada karşılaşılan riskler ve yeni trafik kuralları anlatıldı.

Alanya Kültür Merkezi’nde yapılan eğitim programına Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden Komiser Doğan Simser, Temizlik İşleri Müdürü Adem Demir ve müdürlükte görev yapan çok sayıda sürücü katıldı.

Seminerde sürücülere trafik kurallarına uyum, dikkatli sürüş ve trafik ahlakı konularında bilgiler verildi. Özellikle şehir içinde yoğun şekilde çalışan temizlik araçlarının, diğer sürücüler ve yayalar açısından oluşturabileceği riskler üzerinde duruldu.

YENİ TRAFİK KURALLARI ANLATILDI

Eğitimde 2026 yılına ait güncel trafik mevzuatı da şoförlere aktarıldı. Kamu hizmeti veren araçların trafikte daha dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Görev sırasında yapılan küçük bir hatanın bile ciddi sonuçlar doğurabileceği hatırlatıldı.

Bir sürücü çıkışta “Gün içinde onlarca kez aynı sokaklardan geçiyoruz, bazen alışkanlık oluyor... Ama bu eğitimle biraz silkelenmiş olduk” dedi.

Bir başka çalışan ise kısa konuştu: “Yoğunluk var, bazen yetişmeye çalışıyoruz... Ama dikkat şart.”

Şehir içinde sabah saatlerinde çöpler toplanırken yaşanan sıkışıklık aslında herkesin bildiği bir şey. Özellikle dar sokaklarda bir kamyonun dönüşü bile trafiği kilitleyebiliyor. Bu yüzden bu tarz eğitimlerin sahaya birebir yansıması önemli. Çünkü mesele sadece direksiyon değil, orada yürüyen bir çocuk da var.

EĞİTİMLER DEVAM EDECEK

Temizlik İşleri Müdürü Adem Demir, Alanya’da belediye şoförlerine trafik eğitimi çalışmalarının süreceğini belirtti. Amaçlarının hem vatandaş güvenliğini artırmak hem de hizmet kalitesini yükseltmek olduğunu ifade etti.

Benzer eğitimlerin yıl içinde farklı birimlerde görev yapan sürücülere de verilmesi planlanıyor.