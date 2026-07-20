Olay, Yeşilöz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki kişi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflardan biri yanında bulunan tabancayla ateş açtı.

Silahla açılan ateş sonucu ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi ayağına isabet eden kurşunla yaralandı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, hayati tehlikesinin bulunup bulunmadığına dair incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

JANDARMA GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Olayın ardından jandarma ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemleri alarak olay yerini güvenlik şeridiyle kapattı. Ekipler, olay yerinde delil toplama çalışması yaparken, görgü tanıklarının ifadelerine de başvurdu.

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için bölgede geniş çaplı çalışma başlatıldı. Olayın çıkış nedeninin tarafların ifadelerinin alınmasının ardından netlik kazanacağı belirtildi.

Mahalle sakinlerinin kısa süreli panik yaşadığı olayla ilgili jandarma ekiplerinin çok yönlü soruşturması sürüyor.