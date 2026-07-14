Emekli Jandarma Astsubay, TEMAD Alanya Şube Başkanı ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Alanya Yönetim Kurulu Üyesi Nusrettin Yolcu, eşi Gülfuz Yolcu’nun vefatıyla büyük bir acı yaşadı. Alanya’da "Kanuncu" lakabıyla tanınan Nusrettin Yolcu’ya taziye mesajları peş peşe geldi.

Eski bakan Ali Yerlikaya da Alanya'ya geliyor

Merhume Gülfuz Yolcu’nun, İçişleri eski Bakanı Ali Yerlikaya’nın Başdanışmanı Prof. Dr. Ergun Yolcu’nun yakını olması nedeniyle cenaze törenine eski Bakan Ali Yerlikaya’nın da katılması bekleniyor. Törene ayrıca Kızılay eski Alanya Şube Başkanı Selma Yelken başta olmak üzere çok sayıda siyasetçi, kamu yöneticisi, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve vatandaşın iştirak etmesi öngörülüyor.

Aşağıoba Mezarlığı'nda toprağa verilecek

Gülfuz Yolcu için düzenlenecek cenaze töreninin ardından merhumenin naaşı Aşağıoba Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak. Aile, cenazeye katılacak tüm dost ve yakınlarını törene davet etti.

Alanya kamuoyunda saygın bir yere sahip olan Yolcu ailesinin yaşadığı acı kayıp nedeniyle çok sayıda taziye mesajı paylaşılırken, TEMAD üyeleri ve kentteki birçok sivil toplum kuruluşu da aileye başsağlığı dileklerini iletti.