Günün en düşük sıcaklığının 27 derece, en yüksek sıcaklığının ise 34 derece olması bekleniyor. Özellikle öğle saatlerinde etkisini artıracak sıcak hava nedeniyle vatandaşların dikkatli olmaları isteniyor.

Nem bunaltacak

Meteorolojik verilere göre nem oranı gün içerisinde yüzde 68 ile yüzde 77 arasında değişecek. Yüksek nem, sıcaklığın daha yoğun hissedilmesine neden olacağından yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların güneş altında uzun süre kalmamaları tavsiye ediliyor.

Rüzgar 15 kilometre hızla esecek

Alanya'da rüzgarın saatte yaklaşık 15 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Orta kuvvetteki rüzgarın bunaltıcı havayı kısmen hafifletmesi öngörülse de sıcaklık gün boyunca etkisini koruyacak.

Öğle saatleri için uyarı

Uzmanlar, güneş ışınlarının en dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini belirtiyor. Vatandaşların bol su tüketmeleri, açık renkli kıyafetler tercih etmeleri ve güneşten koruyucu önlemler almaları öneriliyor. Özellikle açık alanda çalışanların ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin sıcak çarpmasına karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgulanıyor.