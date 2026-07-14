13 Temmuz 2026 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişinde belirlenen şanslı rakamlar şu şekilde oldu:
- Ana Numaralar: 13 - 20 - 34 - 44 - 57 - 65
- Joker: 89
- SüperStar: 4
Çekilişe katılan vatandaşlar, kuponlarını açıklanan sonuçlarla karşılaştırarak ikramiye kazanıp kazanmadıklarını kontrol edebiliyor.
Sonuçlar nereden sorgulanıyor?
Çekilişin tamamlanmasının ardından kazandıran numaralar, ikramiye dağılımı ve devreden büyük ikramiye bilgileri Milli Piyango'nun resmi sonuç sorgulama sistemi üzerinden erişime açıldı. Oyuncular, kupon bilgilerini girerek sonuçlarını online olarak görüntüleyebiliyor.
Sıradaki çekiliş 16 Temmuz'da
Haftada üç gün gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto'nun bir sonraki çekilişi 16 Temmuz 2026 Çarşamba günü yapılacak. Yeni çekilişte de büyük ikramiye için binlerce kişi şansını deneyecek.