Edinilen kulis bilgilerine göre, CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir'in bu hafta ya da önümüzdeki hafta içerisinde görevden alınabileceği iddia ediliyor. Henüz CHP Genel Merkezi tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, ilçe başkanlığı için çeşitli isimlerin gündeme geldiği belirtiliyor.

İki isim öne çıkıyor

Kulislerde, olası bir görev değişikliği halinde CHP'nin Alanya'daki tanınmış isimlerinden Gökhan Sipahioğlu ile eski İlçe Başkanı Sefa Çorbacı'nın ilçe başkanlığı için değerlendirildiği öne sürülüyor.

Öte yandan ilk etapta isimleri gündeme gelen Ali Hancı ve Coşkun Karadağ'ın ise parti tabanından gelen tepkiler sonrasında bu süreçte geri planda kaldıkları iddia edildi.

Sefa Çorbacı'nın teklifi kabul etmediği öne sürüldü

Kulislerde yer alan bir başka iddiaya göre ise eski İlçe Başkanı Sefa Çorbacı'nın kendisine iletilen görevlendirme teklifini kabul etmediği belirtiliyor. Adı geçen diğer isimlerden ise şu ana kadar kamuoyuna yansıyan resmi bir açıklama bulunmuyor.

Resmi açıklama bekleniyor

CHP Alanya İlçe Başkanlığı'nda görev değişikliği yaşanacağı yönündeki iddialar henüz resmi makamlar tarafından doğrulanmış değil. Parti Genel Merkezi veya ilçe yönetiminden yapılacak olası açıklamaların, süreçle ilgili belirsizliği netleştirmesi bekleniyor.