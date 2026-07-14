Sosyal medyada kendisinin de eleştirilerin odağı haline geldiğini belirten Uğur, yaşanan gelişmeler nedeniyle büyük bir şaşkınlık yaşadıklarını ifade etti.

"Kesin bir hüküm vermek doğru olmaz"

Soruşturmanın henüz devam ettiğini vurgulayan Oğuzhan Uğur, Haluk Levent veya AHBAP hakkında kesin bir değerlendirme yapmanın şu aşamada mümkün olmadığını söyledi. Hukuki sürecin tamamlanmasının beklenmesi gerektiğini belirten Uğur, herkes gibi kendilerinin de gelişmeleri yakından takip ettiğini dile getirdi.

Deprem dönemindeki yardım kampanyalarını hatırlattı

6 Şubat depremlerinin ardından yardım çağrılarında bulunduklarını belirten Uğur, o süreçte yardım yapmak isteyen vatandaşları hem AFAD'a hem de AHBAP'a yönlendirdiklerini ifade etti. AHBAP'ın resmi olarak faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşu olması nedeniyle birçok kişinin bu kuruma bağış yaptığını hatırlatan Uğur, sahada her iki kurumun da aktif çalışmalarına tanıklık ettiklerini söyledi.

"Şüphesi bile insanı üzüyor"

Ortaya atılan iddiaların kendilerini de derinden etkilediğini dile getiren Uğur, soruşturmanın sonucunu beklediklerini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Şüphesi bile korkunç. Toplanan yardımlar, verilen emekler ve insanların iyi niyetle yaptığı bağışların böyle bir soruşturmayla anılması bile çok üzücü."

"Bizim için de büyük bir yıkım"

Yaşananların kendileri açısından da ağır bir hayal kırıklığı oluşturduğunu söyleyen Uğur, deprem döneminde hazırladıkları yardım yayınlarında hem AFAD'ın hem de AHBAP'ın IBAN bilgilerini paylaştıklarını ve vatandaşları yardım kampanyalarına destek olmaya davet ettiklerini anlattı.

Sonradan ortaya çıkan iddiaların, o dönemde sergilenen dayanışma ruhuna gölge düşürdüğünü belirten Uğur, soruşturmanın tüm yönleriyle aydınlatılmasını beklediklerini ifade etti.

"Şok içindeyiz"

Gazeteci Özlem Gürses'in YouTube programına da konuk olan Oğuzhan Uğur, kamuoyunda oluşturulan kutuplaştırıcı söylemleri eleştirerek, AHBAP ile AFAD'ın karşı karşıya getirilmesinin doğru olmadığını söyledi.

"Şok içindeyiz" diyen Uğur, deprem döneminde hiçbir zaman vatandaşlara tek bir kuruma bağış yapmaları yönünde çağrıda bulunmadıklarını, amaçlarının yalnızca afet bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine en hızlı şekilde destek ulaştırılması olduğunu vurguladı.

Haluk Levent hakkındaki soruşturma sürerken, dosyaya ilişkin adli sürecin ilerleyen günlerde netlik kazanması bekleniyor.