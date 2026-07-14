Parti kaynakları, hazırlanan taslakta Öcalan'a ilişkin özel bir düzenlemenin bulunmadığını belirterek "Umut hakkı da statü de yok" değerlendirmesinde bulundu.

Çerçeve yasa için son hazırlıklar yapılıyor

AK Parti ile DEM Parti arasında Meclis tatile girmeden yasalaştırılması hedeflenen Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çerçeve yasa için çalışmaların son aşamaya geldiği bildirildi. Hazırlıkların Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Âlâ koordinasyonunda yürütüldüğü, taslağın tamamlanmasının ardından diğer siyasi partilerin de görüşlerinin alınmasının planlandığı ifade edildi.

"Kişiye özel düzenleme düşünülmüyor"

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre AK Parti kaynakları, kamuoyunda sıkça gündeme gelen Abdullah Öcalan'a "umut hakkı" tanınacağı veya yeni bir statü verileceği yönündeki iddiaların taslakta yer almadığını belirtti.

Kaynaklar, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan bir kişi için özel statü öngörülmesinin söz konusu olmadığını ifade ederken, "Kişiye özel düzenleme yapılmayacak. Umut hakkı için infaz mevzuatında değişiklik gerekir. Hazırlanan taslakta böyle bir düzenleme bulunmuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dosyalar suçun niteliğine göre incelenecek

Haberde aktarılan bilgilere göre çerçeve yasa, örgüt üyeleriyle ilgili hukuki sürecin nasıl yürütüleceğine ilişkin düzenlemeleri içeriyor. Buna göre yalnızca örgüt üyeliği suçlaması bulunanlar ile bombalı eylem, kasten öldürme veya benzeri ağır suçlara karışan kişiler aynı kapsamda değerlendirilmeyecek.

Kaynaklar, her dosyanın ayrı ayrı inceleneceğini, kişilerin işledikleri suçların niteliğine göre işlem yapılacağını belirtiyor.

Sadece örgüt üyeliği bulunanlar için farklı değerlendirme

İddiaya göre yalnızca örgüt üyeliği suçundan hüküm giyen kişiler açısından yasal düzenleme sonrasında tahliye veya adli kontrol gibi seçenekler gündeme gelebilecek. Buna karşılık cinayet, bombalı saldırı veya benzeri suçlardan mahkûm olanların cezalarının devam edeceği ifade ediliyor.

Yetkililer, terör örgütü üyeliği suçlamasının kalkmasının diğer suçlardan verilen cezaları ortadan kaldırmayacağını, her dosyanın mevcut delil ve mahkûmiyet durumuna göre değerlendirileceğini belirtiyor.

Türkiye'ye dönüş süreci de gündemde

Haberde, Türkiye'ye dönebilecek örgüt mensuplarının sayısının 3 ila 4 bin civarında olabileceği öne sürülürken, bu kişiler hakkında uygulanacak hukuki süreçlerin de işledikleri suçlara göre belirleneceği ifade edildi.

Öte yandan devlet yetkililerinin hazırlanan taslak ile ilgili süreç kapsamında İmralı'da Abdullah Öcalan'la temaslarını sürdürdüğü, DEM Parti heyetinin de önümüzdeki günlerde yeni bir ziyaret gerçekleştirmesinin beklendiği iddia edildi.

Irak temaslarında süreç masaya yatırıldı

Haberde ayrıca MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Irak merkezi hükümeti, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) lideri Bafıl Talabani ile yaptığı görüşmelerde Terörsüz Türkiye süreci kapsamında yürütülen çalışmaların ele alındığı aktarıldı. Görüşmelerde Irak'taki örgüt mensuplarının durumu ile olası teslim süreçlerine ilişkin teknik konuların değerlendirildiği belirtildi.