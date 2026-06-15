Alanya siyaseti haftaya büyük bir depremle uyandı. MHP Genel Merkezi, Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül’ü ani bir kararla görevden aldığını resmen duyurdu. Ankara'dan gelen bu radikal hamle, Alanya'da siyaset kulislerini hareketlendirdi.

Teşkilatın 5 Temmuz’daki kongre sürecine mevcut başkan Sünbül yerine tamamen yeni bir isimle hazırlanacağı açıklandı. Genel merkezin bu kararı, Alanya teşkilatında kapsamlı bir yenilenme sürecinin başladığına işaret ediyor.

Gelişmenin ardından gözler yeni başkanın kim olacağına çevrildi. Kulislerde yeni adaylara dair isimler şimdiden konuşulmaya başlanırken, MHP teşkilatının izleyeceği yeni yol haritası önümüzdeki günlerde netleşecek.