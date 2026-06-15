Rusya'dan Antalya kıyılarına yönelik paket tur satışlarını inceleyen araştırma, özellikle temmuz ayında otellerin önemli bölümünde fiyat indirimi yapıldığını ortaya koyuyor.

TEMMUZDA BEKLENEN ZAM GELMEDİ

ATOR'un analizine göre incelenen otellerin büyük bölümünde temmuz çıkışlı paket turların fiyatı ilkbahar dönemine göre düştü. Bazı üst segment tesislerde indirim oranları yüzde 10'un üzerine çıktı. Uzmanlar, yüksek sezonda normal şartlarda fiyatların yükselmesi gerektiğini ancak bu yıl birçok tesisin dolulukları desteklemek amacıyla fiyat artışlarını ertelediğini belirtiyor.

Araştırmada, temmuz ayı için fiyat düşüşlerinin özellikle lüks ve premium segmentte daha belirgin olduğu vurgulandı.

AĞUSTOSTA KARMAŞIK TABLO

Ağustos rezervasyonlarında ise oteller arasında farklı eğilimler dikkat çekiyor. Bazı tesisler fiyat indirirken bazıları artışa gitti. Genel tabloya bakıldığında fiyat hareketlerinin sınırlı kaldığı ve ciddi bir yükseliş yaşanmadığı görülüyor.

Turizm sektöründe normalde sezonun zirvesi kabul edilen ağustos ayında fiyatların baskı altında kalması, Rus pazarındaki talebin beklenen seviyeye ulaşmadığı şeklinde değerlendiriliyor.

EYLÜL YİNE EN AVANTAJLI DÖNEM

ATOR verilerine göre eylül ayı, Türkiye tatili planlayan Ruslar için en ekonomik dönem olmayı sürdürüyor. Yaz sıcaklıklarının devam etmesine rağmen fiyatların temmuz ve ağustosa göre daha uygun olması nedeniyle talebin bu döneme kaydığı belirtiliyor.

Sektör temsilcileri, eylül rezervasyonlarında hareketlenme yaşandığını ve erken rezervasyon yapan turistlerin daha avantajlı fiyatlar yakalayabildiğini ifade ediyor.

ALANYA VE ANTALYA İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Veriler doğrudan "Ruslar Antalya ve Alanya'yı terk ediyor" sonucunu göstermiyor. Ancak yüksek sezonda bile fiyatların aşağı yönlü hareket etmesi, otellerin talebi canlı tutmak için kampanya ve indirimlere yöneldiğine işaret ediyor. Özellikle Rusya pazarı, Antalya ve Alanya turizmi için en önemli kaynak pazarlardan biri olmayı sürdürürken, fiyat rekabetinin 2026 sezonunda daha belirgin hale geldiği görülüyor.

MOSKOVA ÇIKIŞLI 10 GECELİK PAKET FİYATLARI

ATOR'un paylaştığı verilere göre iki kişi için 10 gecelik her şey dahil paketlerde fiyat aralıkları şöyle:

Ekonomik 4 yıldızlı ve giriş seviyesi 5 yıldızlı oteller: 120 bin – 185 bin ruble

Kaliteli 4 yıldızlı ve ekonomik 5 yıldızlı oteller: 175 bin – 254 bin ruble

Klasik 5 yıldızlı oteller: 255 bin – 350 bin ruble

Üst segment 5 yıldızlı tesisler: 365 bin – 420 bin ruble

Premium oteller: 420 bin – 600 bin ruble

Ultra lüks tesisler: 650 bin – 1,8 milyon ruble aralığında değişiyor.