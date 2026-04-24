Antalya Manavgat’ta kaybolan 35 yaşındaki zabıta memuru Ali Savaş’ın cansız bedeni, 10 gün süren arama çalışmalarının ardından ırmakta bulundu.

10 GÜNDÜR ARANIYORDU

Antalya’nın Manavgat ilçesi Çeltikçi Mahallesi’nde 14 Nisan gecesi kaybolan zabıta memuru Ali Savaş (35) için yürütülen arama çalışmaları 10’uncu gününde sonuç verdi. Günlerdir süren Manavgat kayıp zabıta arama çalışması, ırmakta yapılan ihbarla yeni bir aşamaya geçti.

CESET IRMAKTA BULUNDU

Sabah saatlerinde bölgede çalışan tekne personeli, Manavgat Irmağı üzerinde akıntıyla sürüklenen hareketsiz bir kişiyi fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri, sudaki cesedi tekneye alarak kıyıya çıkardı.

KİMLİK TEŞHİSİ KARDEŞİ TARAFINDAN YAPILDI

Kıyıya çıkarılan cesedin kimliği, olay yerine gelen kardeşi tarafından teşhis edildi. Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin, 10 gündür aranan zabıta memuru Ali Savaş olduğu netleşti.

OLAY YERİNDE DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Olay yerine gelen Savaş’ın mesai arkadaşları kısa süreli şok yaşadı. Bazı ekip arkadaşlarının gözyaşı döktüğü görüldü. Olay yerinde güvenlik önlemleri artırıldı.

“AKINTIYLA GELDİĞİNİ GÖRDÜK”

Bölgede tekne işleten Mustafa Çalkı, yaşananları şu sözlerle anlattı: “Köprünün altından bir cismin akıntıyla ilerlediğini gördük. Yaklaşınca ceset olduğunu fark edip güvenlik güçlerine haber verdik.”

CENAZE ADLİ TIP’A GÖNDERİLECEK

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Ali Savaş’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderilecek. Soruşturma sürüyor.