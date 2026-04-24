ASAT’ın Muratpaşa’daki ana isale hattında yaptığı çalışma tamamlandı. 35 yıllık vana yenilendi, kesintiden etkilenen mahallelere su yeniden verildi.

Antalya’da içme suyu altyapısında uzun süredir beklenen bir yenileme tamamlandı. ASAT (Antalya Su ve Atıksu İdaresi), Muratpaşa ilçesi Burhanettin Onat Caddesi üzerindeki ana isale hattında bulunan 35 yıllık vanayı değiştirerek sistemi yeniden devreye aldı.

35 YILLIK VANA DEVRE DIŞI KALDI

ASAT ekipleri, Çağlayan Depo ile Kundu Oteller Bölgesi’ni birbirine bağlayan hatta yaşanan arıza nedeniyle 22 Nisan gecesi saat 22.00’de çalışmaya başladı. Yaklaşık 30 personelin katıldığı operasyon kapsamında, ekonomik ömrünü tamamlayan ve su sızıntısına neden olan 1000 mm çapındaki ana hat vanası yenilendi.

Yetkililer, söz konusu arızanın zaman zaman yolda su birikmesine ve trafik kazalarına neden olduğunu da belirtti.

10 MAHALLE SU KESİNTİSİNDEN ETKİLENDİ

Çalışma süresince Muratpaşa’daki Şirinyalı, Fener, Çağlayan, Haşimişcan, Sinan, Zerdalilik, Gençlik, Demircikara, Yeşilbahçe, Burhanettin Onat, Çaybaşı ve Güzeloba mahallelerinde su kesintisi yaşandı. Ekipler, kesintinin günlük yaşamı daha az etkilemesi için çalışmayı tatil gününe denk getirdi.

Antalya Muratpaşa ana isale hattı vana değişimi kapsamında yürütülen çalışma, ertesi gün saat 19.00 itibarıyla tamamlandı ve bölgeye yeniden su verildi.

ÇALIŞMA NEDEN UZADI?

ASAT Genel Müdürü Cengiz Gülebay, sürecin planlanandan uzun sürmesinin nedenini teknik zorluklara bağladı. Gülebay, “Ana isale hattı menhol içindeki beton tabana çok yakın olduğu için kırma işlemi yapmak zorunda kaldık. Bu durum süreyi uzattı” dedi.

Çalışmanın tamamlanmasının ardından hem trafik yeniden açıldı hem de asfalt onarımı yapıldı.

50 YILLIK ALTYAPI HEDEFİ

Yapılan yenilemeyle birlikte Antalya’nın içme suyu altyapısında önemli bir adım atıldı. Yetkililer, değiştirilen vana ve hat bileşenleri sayesinde sistemin önümüzdeki yaklaşık 50 yıl boyunca sorunsuz hizmet verecek şekilde güçlendirildiğini belirtti.

Bu tür altyapı çalışmaları, özellikle yaz aylarında artan su tüketimi göz önüne alındığında, kentte kesintisiz su arzı açısından kritik önem taşıyor.

Kaynak: ASAT Genel Müdürlüğü