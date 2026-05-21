Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Türk Kızılay iş birliğiyle Alanya Adliyesi’nde başlatılan kan bağışı kampanyası yoğun katılımla sürüyor. Adliye giriş koridorunda kurulan mobil bağış alanında gün boyunca gönüllü vatandaşlar kan verdi.

Kampanyaya adliye çalışanlarının yanı sıra adliyede görev yapan polis ve jandarma personeli de destek verdi. Sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirilen bağış işlemlerinde vatandaşlara süreç hakkında bilgilendirme yapıldı.

KAN STOKLARINA DESTEK AMAÇLANIYOR

Yetkililer, özellikle yaz aylarında artan kan ihtiyacına dikkat çekerek düzenli bağışın hayati önem taşıdığını belirtti. Kampanya ile hem bölgedeki kan stoklarına katkı sağlanması hem de toplumsal farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Kan bağışı noktasında görev yapan ekipler, uygun sağlık şartlarını taşıyan herkesi bağış yapmaya davet etti. Bağış işlemlerinin kısa sürede tamamlandığı ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gözlendi.

KAMPANYA HAFTA SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

Alanya Adliyesi’nde devam eden kan bağışı kampanyasının hafta sonuna kadar süreceği bildirildi. Gün içerisinde çok sayıda gönüllünün bağış yaptığı etkinliğin, ihtiyaç duyulan kan teminine önemli katkı sağlaması bekleniyor. Mehmet AL