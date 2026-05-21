19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın akşam kutlamaları; Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi ve Alanya Kent Konseyi iş birliğinde düzenlenen Kortej Yürüyüşü ile başladı. Kortej Yürüyüşü'ne Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, protokol üyeleri ve binlerce vatandaş katıldı. Protokol üyeleri, meşaleleri yakıp, gençlere teslim etti. Binlerce vatandaş, Türk bayrakları ve marşlar eşliğinde büyük bir coşkuyla kortej yürüyüşünü gerçekleştirdi. Atatürk Caddesi ve İskele Caddesi güzergahında yapılan yürüyüş, eski belediye binası arkasında son buldu.

ÖZCAN: "BUGÜN BAĞIMSIZLIK DİYE HAYKIRAN BİR MİLLETİN GÜNÜDÜR"

Konser öncesi açılış konuşmasını yapan Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, tüm gençlerin bayramını kutlarken, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Bu akşam burada yalnızca bir bayramı kutlamıyoruz. Bu akşam burada, bir milletin yeniden ayağa kalkışını selamlıyoruz. Bu akşam burada, karanlığın içinden doğan umudu, işgalin ortasında yükselen cesareti, esarete karşı yakılan kurtuluş meşalesini hep birlikte taşıyoruz. Çünkü bugün 19 Mayıs. Çünkü bugün Samsun'a çıkan büyük önderin, Anadolu'ya yayılan bir inancın, bağımsızlık diye haykıran bir milletin günüdür."

"GENÇLİK VARSA CUMHURİYET'İN IŞIĞI SÖNMEZ"

Gençliğe de seslenen Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, "Sevgili gençler, Atatürk bu büyük günü sizlere emanet etti. Çünkü o, bu ülkenin geleceğini gençliğin cesaretinde gördü. Bugün buradan hep birlikte haykıralım: Gençlik varsa umut vardır! Gençlik varsa gelecek vardır! Gençlik varsa Cumhuriyet'in ışığı sönmez! Gençlik varsa Atatürk'ün yolu karanlıkta kalmaz! Mustafa Kemal Atatürk, 'Bütün ümidim gençliktedir' diyerek sizlere duyduğu güveni ve sevgiyi dile getirmiştir. Sizler, Cumhuriyetimizin değerlerini en iyi şekilde yaşatacak, çağdaş medeniyetler seviyesinin üstüne çıkaracaksınız. Atatürk'ün açtığı yolda, gösterdiği hedefe durmadan yürüyeceksiniz. Bizler, her sabah yemin ettik and içtik. Ey Büyük Atatürk! Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe, durmadan yürüyeceğime ant içerim. Varlığım Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türküm Diyene!" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

KOÇAK: "SARI SAÇLI MAVİ GÖZLÜ DEVİN GÖZÜ ARKADA KALMASIN"

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'in selamını ileterek konuşmasına başlayan Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak ise, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun. Sarı saçlı mavi gözlü dev adamın gözü arkada kalmasın. Emaneti emin ellerde. Sevgili gençler size şunu söylemek geliyor içimden. Oyna, yansın cepkenin, yansın güneşten tenin. Gün senin, şenlik senin; bayramınız kutlu olsun gençler. İyi eğlenceler." dedi.

ÜNLÜ RAPÇİ CEZA'DAN MUHTEŞEM KONSER

Kortej yürüyüşü ve açılış konuşmalarının ardından ünlü rap sanatçısı Ceza, alkışlar eşliğinde sahneye çıktı. Alanı dolduran binlerce kişiye unutulmaz bir konser veren sanatçıya, Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak ve Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan tarafından çiçek ve ipek kozasından işlemeli Türk bayrağı figürlü tablo takdim edildi. Alanya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları konserin ardından sona erdi.