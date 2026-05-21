Hatay’da dün akşam başlayan yağış, gece saatlerinde şiddetini artırdı. Özellikle Antakya, Defne, Reyhanlı ve Samandağ ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar kısa sürede suyla doldu. Birçok araç yollarda mahsur kaldı, bazı mahallelerde ise vatandaşlar evlerinden çıkamadı.

Yoğun yağış nedeniyle özellikle düşük kotlu bölgelerde su baskınları yaşandı. İtfaiye ekipleri gece boyunca tahliye çalışması yürüttü. Evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşların kayıklarla kurtarıldığı öğrenildi.

HATAY'DA ASİ NEHRİ TAŞTI

Samandağ ilçesinde taşan dere ve yükselen su seviyesi nedeniyle Antakya-Samandağ kara yolundaki köprüde çökme meydana geldi. Bazı yollar kullanılamaz hale gelirken, park halindeki araçların bir kısmı sel sularına kapıldı.

Debisi yükselen Asi Nehri’nin bazı bölümlerinde taşkın yaşandı. Çöğürlü ve Yeşilada mahallelerinde cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Tarım arazileri de su altında kaldı.

Reyhanlı ilçesinde Bağlar, Bahçelievler, Yeni Mahalle ve Adabucak mahallelerinde çok sayıda evin giriş ve bodrum katlarını su bastı. Vatandaşlar gece boyunca kendi imkanlarıyla evlerindeki suyu tahliye etmeye çalıştı.

TOPRAK KAYMASI CAN ALDI

Antakya’nın Hacı Ömer Alpagot Mahallesi’nde ise yağışın neden olduğu toprak kayması faciaya yol açtı. Yamaçta bulunan tek katlı müstakil ev çöktü.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Enkaz altında yapılan çalışmalarda 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 3 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı. Yaralıların hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

ULAŞIM DURDU

Sel ve yol çökmeleri nedeniyle Reyhanlı-Antakya kara yolu, Narlıca Kavşağı, Antakya-Samandağ kara yolunun Orhanlı mevkisi, Kavaslı Mahallesi alt geçidi ve Kisecik EXPO yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Sabah saatlerinde yağışın etkisini kaybetmesiyle birlikte Devlet Su İşleri, Karayolları ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede su tahliyesi ve temizlik çalışmalarına başladı. Yetkililer, yeni yağış riskine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini bildirdi.