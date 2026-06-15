Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan bilgilere göre, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem, saat 20.42'de kaydedilirken, sarsıntının Kayseri merkez başta olmak üzere il genelinde hissedildiği öğrenildi.

İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.