28 Temmuz 2026 tarihinde basına yansıyan açıklamalara göre, profesyonel futbolcu Celil Yüksel kariyer hedeflerine dair değerlendirmelerde bulundu. Oyuncu, yeşil sahalardaki en büyük motivasyonunu kamuoyuyla paylaştı.

Yüksel, kariyerindeki en büyük hayalinin ay-yıldızlı formayı giymek olduğunu bildirdi. Başarılı oyuncu, saha içindeki performansını artırarak A Milli Takım seviyesine yükselmeyi hedeflediğini aktardı.

MİLLİ FORMA HEDEFİNİN ÖNEMİ

Türkiye'de profesyonel liglerde mücadele eden yerli oyuncular için A Milli Takım kadrosuna seçilmek, futbol kariyerinin en üst noktası olarak kabul ediliyor. Yüksel'in milli forma vurgusu, oyuncunun bireysel gelişimine odaklandığını ve üst düzey rekabete girmeyi amaçladığını gösteriyor.

Spor kamuoyuna duyurulan bu hedeflerin ardından, oyuncunun yeşil sahalarda sergileyeceği güncel performans yakından izlenecek. Milli takım yetkililerinin ilerleyen dönemdeki kadro tercihleri, oyuncuların maçlardaki istikrarına göre şekillenmeye devam edecek.