Antalya Büyükşehir Belediyesi, yerel üretimi desteklemek ve maliyetleri hafifletmek amacıyla Gündoğmuş ve İbradı ilçelerinde arıcılık yapan vatandaşlara kovan dağıtımı gerçekleştirdi. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmayla, bölgedeki bal üretim kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Yetkililerin aktardığı verilere göre, Gündoğmuş ilçesinde 57 üreticiye kişi başı üçer adet olmak üzere toplam 171 arı kovanı teslim edildi. İbradı ilçesinde ise 17 arıcıya toplam 57 kovan desteği sağlandı. Bu hibe programıyla hem mevcut arıcılık faaliyetlerinin iyileştirilmesi hem de sektöre yeni adım atacak üreticilerin teşvik edilmesi planlanıyor.

ÜRETİME DESTEK SÜRECEK

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görevli Ziraat Yüksek Mühendisi Pınar Erçin, projeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erçin'in bildirdiğine göre, kovan dağıtımları Antalya'nın 19 ilçesini kapsayacak şekilde sürdürülüyor ve kurum olarak her koşulda üreticinin yanında yer almaya devam edecekler.

BÖLGE ARICILIĞI İÇİN BU DESTEKLER NEDEN ÖNEMLİ?

Torosların yüksek rakımlı bölgelerinde yer alan Gündoğmuş ve İbradı, zengin florasıyla kaliteli bal üretimi için kritik bir ekolojik potansiyele sahip. Girdi maliyetlerinin yükseldiği son dönemde sağlanan bu tür ayni yardımlar, kırsaldaki üreticinin mesleği bırakmasını önlerken, yöresel tarım ekonomisinin canlı kalmasına da doğrudan katkı sunuyor.

Öte yandan, belediyenin paylaştığı resmi rakamlara göre, 19 ilçede devam eden kırsal destekleme programları çerçevesinde 2026 yılı içerisinde toplam bin 350 üreticiye ulaşıldı. Bu süreçte bölge genelindeki arıcılara toplam 4 bin 50 adet kovan dağıtımı gerçekleştirilerek tarımsal kalkınmaya önemli bir katkı sağlandı.