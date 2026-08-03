Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) binasında düzenlenen Dış Ticaret Verileri Basın Toplantısı'nda Temmuz 2026 verileri kamuoyuyla paylaşıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açıkladığı verilere göre, Temmuz ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,9 oranında artarak 25 milyar 600 milyon dolara ulaştı. Bu rakam, Türkiye tarihinin en yüksek Temmuz ayı ihracatı olarak kayıtlara geçti.

Toplantıya TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve ihracatçı birliklerinin temsilcileri de katıldı. Bakan Bolat, hizmet ihracatının Temmuz itibarıyla 122,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiğini belirterek, yıllıklandırılmış toplam ihracatın 401,1 milyar dolara yükseldiğini ifade etti. Yılın ilk 7 ayında mal ihracatında 5,3 milyar dolarlık bir artış yaşandığı bildirildi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI VE İTHALAT VERİLERİ

Temmuz ayında ithalat yüzde 5,2 oranında artış göstererek 32 milyar 989 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Buna bağlı olarak aylık dış ticaret açığı yüzde 14 artışla 7,3 milyar dolar oldu. Ocak-Temmuz dönemini kapsayan ilk 7 ayda ise toplam ithalat 222 milyar 109 milyon dolara, dış ticaret açığı ise yüzde 8,2 artışla 60,5 milyar dolara ulaştı. Bolat, bölgesel savaşlar, enerji fiyatlarındaki yükseliş ve navlun maliyetlerindeki artışlara rağmen son bir yıldaki dış ticaret açığı artışının 4 milyar 550 milyon dolarla sınırlı kaldığını ve durumun tolere edilebilir seviyede olduğunu vurguladı.

İHRACATTA HANGİ PAZARLAR ÖNE ÇIKIYOR?

Küresel ticaretteki bölgesel krizlerin ve jeopolitik gerilimlerin Türkiye'nin dış pazar dinamiklerine etkisi verilere net bir şekilde yansıdı. İlk 7 aylık dönemde ihracatta oransal olarak en yüksek artış yüzde 35 ile Çin (633 milyon dolar), yüzde 23 ile Mısır (522 milyon dolar) ve yüzde 21 ile Ukrayna (465 milyon dolar) pazarlarında görüldü. Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılan ihracat ise yüzde 8 oranında arttı. Buna karşılık, çatışmaların sürdüğü Körfez ülkelerinde yüzde 9,3'lük bir daralma yaşanırken, Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılan ihracatta yaklaşık 1 milyar dolar, Yunanistan'da 925 milyon dolar, İngiltere'de ise yarım milyar dolarlık azalış kaydedildi.

Sektörel bazda incelendiğinde, yılın ilk 7 ayında tarım ve işlenmiş gıda sektörü 20,5 milyar dolar, sanayi ürünleri ise yaklaşık 3 milyar dolarlık artış gösterdi. Madencilik sektöründeki büyüme oranı ise yüzde 20 olarak açıklandı. Parite ve takvim etkisinin de değerlendirildiği toplantıda, Euro/Dolar paritesindeki düşüşün 300 milyon dolarlık kayba, iş günü farklılıklarının ise 500 milyon dolarlık avantaja dönüştüğü ve neticede 200 milyon dolarlık pozitif bir etki oluştuğu aktarıldı.