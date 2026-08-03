ALANYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, kan bağışının önemine dikkat çekmek ve kan stoklarının artırılmasına katkı sağlamak amacıyla Türk Kızılayı iş birliğiyle kan bağışı etkinliği düzenlendi. Hastane girişinde kurulan stantta gün boyunca sağlık çalışanları, hasta ve hasta yakınları gönüllü olarak kan bağışında bulunarak ihtiyaç sahibi hastalara umut oldu.

Kızılay ekipleri tarafından saat 10.00 ile 17.30 arasında gerçekleştirilen etkinlikte, gönüllü bağışçılardan alınan kanlar kayıt altına alınırken, bağış öncesinde sağlık kontrolleri de titizlikle yapıldı. Hastane personelinin yoğun ilgi gösterdiği organizasyona, tedavi için hastanede bulunan hasta yakınları da destek verdi.

Etkinliğe ilişkin açıklamalarda bulunan Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Banu Karakuş Yılmaz, kan bağışının hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, Kızılay'ın ihtiyaç duyulan her an güvenli kan temin edebilmesi için stokların sürekli güçlü tutulması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Yılmaz, "Kızılayın hizmetlerini kesintisiz sürdürebilmesi için kan stoklarının yeterli seviyede olması büyük önem taşıyor. Her kan bağışının bir hayat kurtardığını unutmamalıyız. Kan bağışı, sağlıklı her bireyin topluma karşı önemli bir sorumluluğudur. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızı düzenli olarak kan bağışında bulunmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Türk Kızılayı yetkilileri de düzenli kan bağışının hem bağışçının sağlığı hem de acil kan ihtiyacı bulunan hastaların tedavisi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, gönüllü bağışçı sayısının artırılmasının sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği açısından kritik rol oynadığını vurguladı.

Hastane yönetimi, benzer sosyal sorumluluk etkinliklerinin ilerleyen dönemlerde de devam edeceğini belirterek, kan bağışına destek veren tüm gönüllülere teşekkür etti. Etkinlik boyunca yapılan bağışlarla çok sayıda hastaya umut olacak kan stoğuna katkı sağlandı.