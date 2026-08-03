Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, poliklinik girişinde açtığı özel stantla hepatit hastalıklarına dikkati çekerek vatandaşlarda farkındalık oluşturulmasını ve erken teşhisin önemine dikkat çekmeyi amaçladı. Stantta görevli sağlık personelleri tarafından vatandaşlara başta Hepatit B olmak üzere viral hepatitler hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Sağlık personelleri tarafından hastalığın bulaşma yolları, korunma yöntemleri, erken tanının önemi ve aşılamanın sağladığı koruyucu etkiler hakkında detaylı bilgiler verilirken broşür de dağıtıldı. Hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Banu Karakuş Yılmaz ve yönetimi de etkinliğe tam kadro destek verdi. Başhekim Prof. Dr. Banu Karakuş Yılmaz, hepatitin önlenebilir ve erken tanı ile kontrol altına alınabilir bir hastalık olduğuna dikkat çekerek vatandaşlara düzenli sağlık kontrollerini yaptırmaları ve önerilen aşılarını ihmal etmemeleri çağrısında bulundu. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Sema Tekin Şahin ise hepatitle mücadelede bilinçlenmenin en önemli adımlardan biri olduğuna dikkat çekti. Şahin, “Düzenli sağlık kontrolleri, hastalıkların erken dönemde tespit edilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Viral hepatitler, tüm dünyada yaygın olarak görülen önemli bir halk sağlığı sorunudur. Ülkemizde kronik karaciğer hastalığının en sık nedeni Hepatit B virüsü (HBV) ve HCV enfeksiyonlarına bağlı kronik viral hepatitlerdir. Viral hepatitler; akut ve kronik viral hepatit, siroz, karaciğer yetmezliği ve karaciğer kanserine sebebiyet vererek morbidite ve ölüme neden olabilir. Korunma tedbirlerinin toplum sağlığı açısından da kritik rol oynadığını unutmayalım” diye konuştu.

Gerçekleştirilen farkındalık etkinliğinin, toplumda hepatit konusunda bilinç düzeyinin artırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.



Kaynak: Alanya EAH Bülten